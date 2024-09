Berlin (ots) -Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Renate Künast sieht die Ankündigung des Vorstands der Grünen Jugend gelassen, aus der Partei auszutreten.Im rbb24 Inforadio sagte Künast am Donnerstag: "Da wundere ich mich nicht und da weine ich auch nicht. Ich glaube, dass es viele junge Menschen in und um die Partei herum gibt, die sich jetzt vielleicht freier engagieren können bei den Grünen. Wir wollen es mit Verve jetzt anders aufbauen. Viel stärker als in der Vergangenheit wird und muss es jetzt darum gehen, was sind die Sorgen der Menschen."Der Rücktritt des Bundesvorstands ermögliche einen Neuanfang. Das habe sie beeindruckt, betonte Künast: "Wir müssen uns fragen, welche Fehler haben wir gemacht. Wir sind aber auch in der Situation, dass sich die gesamte Parteienlandschaft massiv verändert."Es gehe um weit mehr als die Grünen, betonte Künast. "Es geht um den Zustand unserer Demokratie."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5873267