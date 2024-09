DJ MÄRKTE ASIEN/Breite Gewinne - China-Stimuli und Micron-Zahlen beflügeln

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien ist es am Donnerstag fast durchweg nach oben gegangen. Vor allem die technologielastigen Aktienmärkte in Tokio, Hongkong und Seoul verzeichneten kräftige Gewinne, nachdem der US-Chiphersteller Micron am späten Mittwoch überzeugende Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Das Unternehmen berichtete von einer regen Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen und stellte für das laufende Quartal einen höheren Gewinn in Aussicht, als Analysten bislang erwartet hatten. Die Micron-Aktie gewann im nachbörslichen Handel fast 15 Prozent.

In Tokio stieg der Nikkei-225-Index um 2,8 Prozent auf 38.926 Punkte. Der Kurs des Chipausrüsters Advantest verbesserte sich um 5,4 Prozent, für Tokyo Electron ging es um 8 Prozent aufwärts.

Der Hang-Seng-Index in Hongkong lag im Späthandel 3,5 Prozent im Plus. Der Subindex der Technologiewerte gewann 6,6 Prozent. Die Aktien der Internetkonzerne Alibaba und Meituan rückten um 7,7 und 6,8 Prozent vor. In Seoul stieg der Kospi um 2,9 Prozent. SK Hynix machten einen Satz um 9,4 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hat die Serienproduktion des weltweit ersten zwölfschichtigen HBM3E-Speichers mit 36 GB für KI-Anwendungen aufgenommen. Der Kurs des ebenfalls stark im Halbleitergeschäft engagierten Indexschwergewichts Samsung Electronis verteuerte sich um rund 4 Prozent.

In Schanghai verbuchte der Composite-Index ein Plus von 3,6 Prozent. Weiter stützten hier die jüngst beschlossenen Wirtschaftsstimuli der chinesischen Zentralbank, wie es hieß. Zudem versprach das Politbüro der Kommunistischen Partei Chinas nach einer überraschend einberufenen Sitzung am Donnerstag weitere Konjunkturmaßnahmen. Aktien von Banken stiegen in Reaktion auf Berichte, denen zufolge Peking den größten Kreditinstituten des Landes eine Finanzspritze verpassen will. China Citic Bank gewannen 4,7 und ICBC 2,3 Prozent. Immobilienwerte waren als Nutznießer der Unterstützungsmaßnahmen für den Sektor weiter gesucht. China Vanke und Poly Developments sprangen in Schanghai um das Tageslimit von 10 Prozent nach oben, Longfor in Hongkong um 24,4 Prozent.

Im australischen Sydney verbesserte sich der S&P/ASX-200 um 1 Prozent. Unterstützung kam von Arbeitsmarktdaten. Das Lohnwachstum in Australien hat sich im August abgeschwächt, wie aus Daten des Online-Arbeitsvermittlers Seek hervorging. Das nährte Zinssenkungshoffnungen. Mit Ausnahme des Energiesektors, der 1,1 Prozent nachgab, schlossen alle Marktsegmente im Plus. Technologiewerte gewannen im Schnitt 2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.203,70 +1,0% +8,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.925,63 +2,8% +13,2% 08:00 Kospi (Seoul) 2.671,57 +2,9% +0,6% 08:00 Schanghai-Comp. 3.000,95 +3,6% +0,9% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.804,41 +3,5% +12,0% 10:00 Taiex (Taiwan) 22.858,81 +0,4% +27,5% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.586,55 +0,1% +10,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.667,97 -0,3% +15,0% 11:00 BSE (Mumbai) 85.379,16 +0,2% +18,2% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1157 +0,2% 1,1133 1,1194 +1,0% EUR/JPY 161,63 +0,3% 161,07 160,85 +3,9% EUR/GBP 0,8355 -0,0% 0,8357 0,8355 -3,7% GBP/USD 1,3353 +0,2% 1,3322 1,3398 +4,9% USD/JPY 144,84 +0,1% 144,68 143,66 +2,8% USD/KRW 1.327,99 -0,3% 1.332,40 1.330,14 +2,3% USD/CNY 7,0201 -0,2% 7,0340 7,0245 -1,1% USD/CNH 7,0117 -0,3% 7,0326 7,0162 +2,0% USD/HKD 7,7836 -0,0% 7,7848 7,7864 -0,3% AUD/USD 0,6866 +0,6% 0,6825 0,6882 +0,9% NZD/USD 0,6287 +0,3% 0,6265 0,6328 -0,5% Bitcoin BTC/USD 63.719,60 +0,4% 63.446,55 63.830,45 +46,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,14 69,69 -2,2% -1,55 -3,6% Brent/ICE 71,87 73,46 -2,2% -1,59 -4,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.662,79 2.657,32 +0,2% +5,48 +29,1% Silber (Spot) 32,03 31,88 +0,5% +0,16 +34,7% Platin (Spot) 1.005,11 991,55 +1,4% +13,56 +1,3% Kupfer-Future 4,50 4,46 +0,9% n.def. +13,8% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

