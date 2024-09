Neuss (ots) -Neue Doku-Serie von 3M thematisiert den Bedarf an Talenten zur Unterstützung des grünen Wandels und hebt die Bedeutung grüner Arbeitsplätze hervorDie 2024 "State of Science Insights" Studie (https://news.3mdeutschland.de/press-releases?item=125036) von 3M bestätigt die hohe Relevanz: 72 % der Deutschen bezeichnen den Klimawandel als eine der größten Bedrohungen für die Menschheit. Um die Folgen des Klimawandels einzudämmen, braucht die Welt mehr Menschen, die sich grüne Fähigkeiten aneignen und grüne Jobs ausüben. Die neue Doku-Serie "Green Works" von 3M stellt fünf Menschen in Brasilien, China, Deutschland, Südkorea und den USA vor, die sich aktiv für das Klima und eine nachhaltigere Zukunft einsetzen.Die Notwendigkeit "grüner Arbeitsplätze"Im Rahmen des Engagements von 3M für Nachhaltigkeit konzentriert sich das Unternehmen auf die Nutzung von Wissenschaft und neuen Technologien, um innovative Lösungen für die Herausforderungen, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel stehen, zu entwickeln. Um die Folgen des Klimawandels angemessen eindämmen zu können, werden jedoch mehr Menschen benötigt, die sich der grünen Wirtschaft anschließen. Innovationen in den Bereichen Dekarbonisierung, Energieeffizienz und nachhaltige Infrastruktur erfordern qualifizierte Arbeitskräfte mit Fachkenntnissen im MINT-Bereich und in grünen Technologien. In ganz Deutschland erkennen die Menschen die entscheidende Rolle, die grüne Arbeitsplätze bei der Bewältigung des Klimawandels spielen können. Mehr als die Hälfte (55 %) stimmen zu, dass grüne Arbeitsplätze entscheidend sind, und fast zwei Drittel (62 %) sagen, dass die Arbeitskräfte mehr grüne Arbeitsplätze brauchen.Doku-Serie "Green Works"Angesichts der Tatsache, dass bis 2050 mehr als 300 Millionen neue grüne Arbeitsplätze entstehen könnten, ist sich 3M bewusst, wie wichtig es ist, dass sich mehr Menschen in diesen Bereichen engagieren. Die neue Doku-Serie "Green Works" (https://www.youtube.com/watch?v=xhGFntLXeh8&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fnews.3m.com%2F&source_ve_path=MzY4NDIsMjg2NjY) erzählt nicht nur die Geschichten von Menschen in grünen Berufen, sie stützt auch die Erkenntnisse, aus der 2024 "State of Science Insights" Studie (https://news.3mdeutschland.de/press-releases?item=125036) von 3M. Laut der Studie halten es 65 % der Deutschen für wichtig, Impulse für die Entwicklung grüner Kompetenzen bei Arbeitnehmern und Arbeitgebern zu geben. "Green Works" zeigt, welche positiven Auswirkungen grüne Arbeitsplätze auf unseren Planeten und seine Zukunft haben, indem sie fünf Menschen vorstellt, die in Berufen arbeiten, die den grünen Wandel unterstützen:- Matthias Martensen, Mitbegründer und CEO von Ostrom, setzt sich dafür ein, die Energiewende in Deutschland voranzutreiben, indem er zusammen mit seinem Team erneuerbare Energien zugänglicher und integrativer macht.- Estefanía Pihen González, ehemals Programmdirektorin für Climate Action Pathways for Schools (CAPS), ist seit über 15 Jahren in den USA im Bereich der Nachhaltigkeitserziehung tätig und hat Teams für die Entwicklung von Lehrplänen und die berufliche Weiterbildung von Lehrern geleitet, um die Integration handlungsorientierter Nachhaltigkeitserziehung in den Unterricht zu unterstützen. Seit kurzem ist sie Leiterin des Bereichs Bildung und Lernen an der California Academy of Sciences.- Ka-young Hyun, Anwendungsingenieurin, 3M Automotive and Aerospace Solutions Division in Südkorea, führt Tests durch, um die Sicherheit und Leistung von EV-Batterien zu gewährleisten. - Dov Rosenmann, Landesleiter der Earthworm Foundation in Brasilien, setzt sich leidenschaftlich für die Förderung nachhaltiger Praktiken und die Verbesserung der Organisationsentwicklung ein.- Wang Yilei, Generalsekretär der China Outdoor Association und Gründer des Sportsinnov.Club, verfügt über mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung in der chinesischen Sportindustrie und trägt zur Verbesserung nachhaltiger Praktiken bei.Wie 3M sich für grüne Arbeitsplätze engagiertUm grüne Fähigkeiten und grüne Arbeitsplätze in ganz Deutschland weiter zu fördern, hat 3M gemeinsam mit WorldSkills Germany (https://ots.de/TOEe6x) die deutschlandweite Initiative "Discover Your Future" (https://news.3mdeutschland.de/press-releases?item=125040) gestartet. Im Rahmen von "Discover Your Future" haben junge Menschen mit eingeschränkten Bildungschancen die Möglichkeit, an Workshops zum MINT-Bereich und grünen Arbeitsplätzen teilzunehmen und technische Fähigkeiten für zukunftsorientierte Berufe zu erwerben. Zum Start der neuen Initiative hat 3M der gemeinnützigen Organisation ein Stipendium in Höhe von 250.000 USD gewährt.Darüber hinaus arbeitet 3M mit "Work on Climate" zusammen, einer gemeinnützigen Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Arbeitskräfte aufzubauen, die für eine gerechte Lösung des Klimawandels benötigt werden. 