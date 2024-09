Görlitz (ots) -Mit dem sogenannten "Zipfelpakt" besiegelten List auf Sylt, Görlitz, Oberstdorf und Selfkant im Jahr 1999 den Zipfelbund, einen Zusammenschluss der äußersten geografischen Orte Deutschlands. Seither nehmen die Zipfelgemeinden regelmäßig an den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit teil und laden mit dem Zipfelpass zu abwechslungsreichen Reisen quer durch die Republik ein. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums wird 2024 nicht nur eine neue Version des Zipfelpasses erscheinen, sondern auch ein moderner Internetauftritt gelauncht. Darüber hinaus wird im Rahmen des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin ausgelassen gefeiert.Der Zipfelbund wurde am 3. Oktober 1999, am Tag der Deutschen Einheit, in Wiesbaden gegründet. Mit dem "Zipfelpakt" schlossen sich die vier entferntesten Zipfel Deutschlands zusammen, um die kulturelle und geografische Vielfalt der Bundesrepublik zu repräsentieren. Seitdem sind die Zipfelorte ein fester Bestandteil der Einheitsfeierlichkeiten und präsentieren sich auf der Ländermeile gemeinsam mit den 16 Bundesländern. Ein jährlicher Höhepunkt ist die Verleihung des Zipfelpreises, der seit 2008 an Vereine und Initiativen vergeben wird, die sich in besonderem Maße für soziale Belange in Deutschland engagieren. Der Preis ist mit 4.000 Euro dotiert und wird von den Bürgermeistern der Zipfelorte überreicht.Octavian Ursu, Oberbürgermeister der Stadt Görlitz, hebt die Bedeutung dieser Partnerschaft hervor: "Der Zipfelbund symbolisiert auf besondere Weise die Verbundenheit Deutschlands in all seinen Regionen. Die Europastadt Görlitz ist stolz darauf, seit 25 Jahren Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Gerade in Zeiten, in denen der Zusammenhalt in Europa wichtiger denn je ist, zeigt der Zipfelbund, dass gelebte Partnerschaft und kulturelle Vielfalt unser Land nachhaltig bereichern."Von der "Schnapsidee" zur ErfolgsgeschichteWas vor 25 Jahren als vermeintliche "Schnapsidee" begann, entwickelte sich schnell zu einem Erfolgsmodell für Tourismus und regionale Zusammenarbeit. Matthias Schneider, ehemaliger Görlitzer Kulturmanager und "Vater des Zipfelbundes", erinnert sich: "Die Begeisterung und der Medienrummel um die Unterzeichnung des Zipfelpakts zeigten uns schon damals, dass wir etwas ganz Besonderes geschaffen hatten. Der Zipfelbund steht heute für die nachhaltige Verbindung der äußersten Punkte Deutschlands - geografisch wie kulturell."Der Zipfelpass, den Besucher in jedem Zipfelort abstempeln lassen können, ist mittlerweile ein begehrtes Souvenir. Wer innerhalb von vier Jahren alle vier Zipfel besucht, wird mit einem Überraschungspaket mit regionalen Spezialitäten aus den Zipfelgemeinden belohnt. Zahlreiche Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Sport haben bereits eine Zipfelreise unternommen. Zu den berühmtesten Zipfelpassinhabern zählen, unter anderem, Jürgen von der Lippe, Sven Hannawald, Gerhard Schröder, Claus Kleber und Stefanie Hertel."Vereint Segel setzen" - Buntes Programm zum BürgerfestDer Zipfelbund lädt Besucher des Bürgerfestes zum Tag der Deutschen Einheit 2024 in Schwerin herzlich ein, die besondere Atmosphäre am Stand auf der Ländermeile zu erleben. Neben traditionellen Alphornklängen wird es weitere musikalische Darbietungen und Informationsstände geben. Experten aus den Gemeinden List, Selfkant, Görlitz und Oberstdorf stehen bereit, um wertvolle Reisetipps zu teilen. Unter dem Motto "Vereint Segel setzen" feiern die vier Zipfelorte nicht nur das 25-jährige Bestehen des Zipfelbundes, sondern auch ihren Einsatz für ein friedliches, gerechtes und offenes Deutschland. Der Zipfelstand ist auf der Graf-Schack-Allee am Schweriner Burgsee zu finden.Ein besonderes Highlight des Festes wird die Verleihung des Zipfelpreises sein. Wer diesen begehrten Preis in diesem Jahr erhält, bleibt noch ein Geheimnis.Pünktlich zum Jubiläum wird außerdem eine neue Version des Zipfelpasses sowie ein neuer Internetauftritt präsentiert. Der neue Webauftritt bietet unter anderem einen Blog mit aktuellen Reiseberichten zu den schönsten Zipfeln Deutschlands.Weitere Informationen zum Zipfelbund:www.zipfelbund.dewww.facebook.com/zipfelbundhttps://tag-der-deutschen-einheit.de/zipfelbundPressekontakt:Franziska GlaubitzPR- und Social Media-ManagerinEuropastadt GörlitzZgorzelec GmbHTelefon +49 (3581) 47 57-43E-Mail f.glaubitz@europastadt-goerlitz.deOriginal-Content von: Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158511/5873416