- DEUTSCHE BANK RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 490 PENCE - GOLDMAN CUTS BP PRICE TARGET TO 580 (600) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS SHELL PRICE TARGET TO 45 (46) EUR - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2285 (2305) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SAGE PRICE TARGET TO 1240 (1250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES JD SPORTS FASHION TARGET TO 171 (158) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TRAINLINE PRICE TARGET TO 438 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS BP PRICE TARGET TO 465 (540) PENCE - 'NEUTRAL' - ODDO BHF CUTS SHELL TO 'NEUTRAL' - RBC CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 650 (800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES EXPERIAN TO 'SECTOR PERFORM' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 4200 (2500) PENCE



