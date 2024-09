Hamburg (ots) -Ohren auf und Podcast an: "Winnis wilde Nachbarn" geht in die dritte Staffel. In jeder Folge des Kinderpodcasts der Deutschen Wildtier Stiftung lädt das vorlaute, wissbegierige Eichhörnchen Winni kleine und große Zuhörer ein, heimische Wildtiere im und am Wasser kennenzulernen. Auch diesmal leiht Schauspielerin Annette Frier Winni ihre unverkennbare Stimme. Gesendet wird wie immer aus Winnis Wildtierzentrale - dem Baumhaus in der schiefen Eiche.In den ersten beiden Staffeln ging es um Tiere in der Stadt und im Wald, jetzt dreht sich alles um Bewohner von Feuchtgebieten. Los geht es in der ersten Folge mit dem Biber, einem echten Baumeister im Wasser, der mit seinen starken Schneidezähnen Bäume fällen kann und durch geheime Eingänge in seine Burg schlüpft. Immer mittwochs gibt es eine neue Episode mit Winni, einem Gastkind und Wildtierreporter Hendrik, der jedes Mal mit einem Experten der Deutschen Wildtier Stiftung unterwegs ist. Er beobachtet dabei Libellen, die wie kleine Düsenjets durch die Luft fliegen, geht auf Kranich-Safari oder sucht nach Fischotterspuren.Aufgenommen wurden die sechs Folgen dieser Staffel auf verschiedenen Flächen der Deutschen Wildtier Stiftung, unter anderem in Fintel und im Aschhorner Moor in Niedersachsen sowie in Klepelshagen in Mecklenburg-Vorpommern. Die Stiftung renaturiert und schützt hier ehemals trockengelegte Feuchtgebiete, um seltenen Tierarten einen Lebensraum zu bieten. Die Produktion des Podcasts wurde von der Andrea von Braun Stiftung unterstützt, die sich unter anderem für die Erforschung, Erhaltung und Pflege von Feucht- und Nassgebieten einsetzt."Winnis wilde Nachbarn" ist eine Produktion von studiodrei und schall.ultras im Auftrag der Deutschen Wildtier Stiftung. Das Format wurde von den OMR-Podstars zu einem der zehn besten Kinderpodcasts des Jahres 2023 gekürt. Die jeweils rund 20-minütigen Folgen sind auf allen Podcast-Kanälen verfügbar.Hier geht es zum Podcast der Deutschen Wildtier Stiftung: www.deutschewildtierstiftung.de/naturbildung/winnis-wilde-nachbarn-podcast-fuer-kinderPressekontakt:Inga OlfenLeiterin Kommunikation Deutsche Wildtier StiftungTelefon 040-970 78 69 - 13I.Olfen@DeutscheWildtierStiftung.dewww.DeutscheWildtierStiftung.deOriginal-Content von: Deutsche Wildtier Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/37587/5873474