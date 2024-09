Wien (ots) -Digitaler Schlüssel für Medieninhalte nun auch für Streamingplattform JoynSeit Oktober 2022 ist MediaKey, ein gemeinsamer Login-Schlüssel österreichischer Medien, in Betrieb. Mit nur einem einzigen Login ermöglicht das System Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu einer Vielzahl an Medienplattformen und News-Sites. Nun erhält das medienübergreifende Login-Netzwerk prominenten Zuwachs: Die Streamingplattform Joyn, die die Inhalte von mehr als 100 österreichischen und internationalen Sendern sowie einer Vielzahl an Mediatheken vereint, nutzt ab Oktober die von der APA - Austria Presse Agentur betriebene Login-Lösung. Dies gaben die Projektpartner gestern, 25. September 2024, im Rahmen der 31. Österreichischen Medientage bekannt.MediaKey bietet eine sichere und vertrauenswürdige Single-Sign-On-Lösung für die Inhalte der teilnehmenden Medien und zählt aktuell mehr als 183.000 Userinnen und User. Mit einer einmaligen, kostenlosen Registrierung können Nutzerinnen und Nutzer schnell und unkompliziert auf die gewünschten Inhalte zugreifen und ihre Daten jederzeit selbst verwalten. So können beispielsweise Inhalte personalisiert, Artikelarchive angelegt oder Kommentare in Foren abgegeben werden. Für Medienunternehmen bietet MediaKey zudem eine einfache und sichere Lösung der Altersverifikation.APA-CEO Clemens Pig sieht Kooperationsprojekte wie MediaKey "im globalen Wettbewerb als essenzielle Treiber für Wachstum und Innovation im heimischen Medienmarkt". Als gemeinsame Login-Plattform setze MediaKey Standards, die allen zugutekommen. "Für eine nachhaltige und erfolgreiche Entwicklung der gesamten Medienbranche ist eine gelingende Zusammenarbeit auf mehreren Ebenen essenziell.""Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit APA und ORF - und auch anderen Medienhäusern - mit dem MediaKey einen gemeinsamen, sehr effizienten und sicheren Zugang zu österreichischen Inhalten für alle unsere Nutzer:innen anbieten können", sagt Co-CEO ProSiebenSat.1 PULS 4 Bernhard Albrecht, "somit nutzen wir neben unserer europäischen Login Lösung netID auch den lokalen, österreichischen Dienst MediaKey. In diesen herausfordernden Zeiten ist Kooperation ein wesentliches Element, um attraktive Marktangebote realisieren zu können. Es ist daher für uns wichtig, dass wir neben anderen gemeinsamen Projekten, wie z.B. bei der Streamingplattform JOYN und dem 4Gamechangers Festival, nun diese weitere Kooperation erfolgreich realisieren konnten."Harald Kräuter, Direktor für Technik und Digitalisierung des ORF: "Der ORF ist überzeugter MediaKey-Partner der ersten Stunde, da wir mit dieser Branchenlösung das Gemeinsame voranstellen und den Medienmarkt Österreich insgesamt stärken. Im Rahmen unserer neuen Streamingplattform ORF ON konnten so wichtige Funktionen wie der Jugendschutz niederschwellig und sicher über das MediaKey-Login umgesetzt werden. Das erfreuliche Nutzerwachstum, das MediaKey insbesondere seit Jahresbeginn verzeichnet, ist zu einem großen Teil auf den schrittweise erfolgten Start von ORF ON zurückzuführen, womit der ORF als starker Treiber und verlässlicher Partner für das Projekt fungiert. Mit der Teilnahme von Joyn setzen wir nun die 'Power of Cooperation' fort und leisten gemeinsam einen Beitrag zur positiven Entwicklung des heimischen Medienstandorts."Folgende Medien sind Partner von MediaKey:Österreichischer Rundfunk (ORF)Joyn ÖsterreichKleine ZeitungKurierMediengruppe ÖsterreichOberösterreichische NachrichtenTiroler TageszeitungAustria-KioskPressekontakt:APA - Austria Presse AgenturPetra HallerUnternehmenssprecherin, Leiterin UnternehmenskommunikationTelefon: +43 (0)1 360 60-5710E-Mail: kommunikation@apa.atWebsite: https://www.apa.atOriginal-Content von: APA - Austria Presse Agentur, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/69625/5873557