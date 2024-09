Paris / London - An den europäischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag wieder nach oben gegangen. Konjunkturmassnahmen in China trieben exportorientierte Sektoren an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 1,62 Prozent auf 4.996,64 Punkte. Ausserhalb der Eurozone legte der schweizerische SMI um 0,28 Prozent auf 12.182,13 Zähler zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,34 Prozent auf 8.297,11 Punkte. Die europäischen Börsen vollzogen ...

