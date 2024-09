Hannover (ots) -Nachhaltigkeit und Work-Life-Balance spielen bei Geschäftsreisen eine immer größere Rolle. In Hannover vereint ein neues Hotelkonzept nun beides: nachhaltiges Leben in einem zweiten Zuhause. Mit den neuen Hotels PHIL & MAX am Flughafen Hannover/Langenhagen und an der Messe Hannover/Laatzen verspricht die Deutsche ZeitWohnen GmbH, die Art und Weise, wie Unternehmen ihre Mitarbeiter bei längeren Aufenthalten unterbringen, grundlegend zu verändern.Leben statt ÜbernachtenWas PHIL & MAX von herkömmlichen Hotels unterscheidet, ist der Fokus auf längerfristige Aufenthalte. "Bei uns können Gäste ihr Leben so gestalten, wie sie es von zu Hause gewohnt sind", sagt Ingo Heinze, Gründer von PHIL & MAX."Wer viel und längerfristig auf Geschäftsreise, Montage oder Weiterbildung unterwegs ist, der kennt das Problem", erläutert Heinze seine Vision, "In einem normalen Hotel muss ich jeden Tag in einem Restaurant abends essen, und auf Dauer ist das einfach zu teuer." Seine Lösung? Das Hotel verfügt über viele Aufenthaltsräume mit der Möglichkeit, kostenfrei in der Gemeinschaftsküche zu kochen, auf der Dachterrasse nach einem anstrengenden Arbeitstag gemeinsam zu grillen oder sich im Zimmer eine Kleinigkeit aufzuwärmen. Für längere Aufenthalte praktisch: Es gibt Wasch- und Bügelstationen im Haus.PHIL & MAX geht über das traditionelle Hotelkonzept hinaus und schafft ein authentisches Zuhause-Gefühl für Langzeitgäste. Sie können auf der Dachterrasse im Whirlpool abschalten, Beachvolleyball spielen oder im Flachwasserpool abkühlen. Nach einem Arbeitstag lädt die Sauna zum Entspannen ein, oder der Fitnessraum zum Schwitzen. "Bei uns steht Work-Life-Balance im Vordergrund", betont Heinze. "Wir wollen ein zweites Zuhause schaffen, in dem sich unsere Gäste wohlfühlen, egal ob sie eine Woche oder mehrere Monate bleiben." Im Kinoraum treffen sich die Gäste abends bei Popcorn, oder kommen zu einem Spiel unter Freunden in der Gamingarea zusammen.Nachhaltigkeit als KernprinzipIn Zeiten des Klimawandels setzt PHIL & MAX neue Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit. "Jährlich sparen wir so viel CO2 ein, als würden wir 4.480 Buchen pflanzen", erklärt Heinze stolz. Die Gebäude wurden mit dem höchsten Energieeffizienzstandard gebaut und sind CO2-neutral bilanziert. "Alle unsere Zimmer verfügen über eine Fußbodenheizung, die sich dank der elektronischen Fensterkontakte automatisch runterreguliert, wenn das Fenster geöffnet wird. So vermeiden wir Energieverschwendung."Das Hotelkonzept ist durchdacht, darauf ist Heinze stolz: Elektroladesäulen auf dem Parkplatz werden durch die Photovoltaikanlage gespeist. Das Regenwasser versorgt vollautomatisch die Grünflächen. Das begrünte Retentionsdach sorgt für ein angenehmes Klima. Und am Messestandort hält ein Blockheizkraftwerk das Gebäude warm. "Unsere gesamte Technik ist darauf ausgelegt, Energie zu sparen und einen minimalen Fußabdruck für die nächsten Generationen zu hinterlassen", so Heinze.Hotel trifft Nachhaltigkeit"Unser Ziel ist es, einen Ort zu schaffen, an dem sich unsere Gäste rundum wohlfühlen - sowohl bei der Arbeit als auch in ihrer Freizeit", erläutert Heinze seine Philosophie. Regelmäßige Events sollen den Austausch zwischen den Gästen fördern und ein Gemeinschaftsgefühl schaffen. "Meine Idee war, mehr als nur eine Unterkunft zu bauen. Wir bieten ein ganzheitliches Lebenskonzept für Menschen, die vorübergehend fern ihres Zuhauses sind", fasst Heinze zusammen.Mit Zimmerpreisen ab 79 Euro pro Nacht für ein Einzelzimmer positioniert sich PHIL & MAX als attraktive Option für Unternehmen, die auf Komfort und Nachhaltigkeit achten. "Wir haben den Bedarf an Unterkünften gesehen, die Mitarbeitern ein längerfristiges zweites Zuhause geben - und das für die nächsten Generationen nachhaltig", erläutert Heinze.AusblickPHIL & MAX ist ab sofort an seinen Standorten in Hannover für Gäste geöffnet. Das Konzept scheint anzukommen. Und die Expansion ist bereits in Planung: "Nächste Standorte in Düsseldorf und Köln sind in Arbeit", verrät Heinze. PHIL & MAX könnte ein Beispiel für nachhaltige Hotelaufenthalte werden. In Hannover hat das Konzept jedenfalls schon Fuß gefasst.Über Deutsche ZeitWohnen GmbHDie Deutsche ZeitWohnen GmbH ist spezialisiert auf die Bedürfnisse von Unternehmen, die ihr Personal längerfristig in der Region unterbringen möchten. An 15 Standorten bieten wir sowohl Hotels für kürzere Aufenthalte und voll ausgestatteten Apartments für langfristige Buchungen von einigen Wochen bis mehrere Monate - ideal für Projektmitarbeitende und Geschäftsreisende. PHIL & MAX ist ein Hotelkonzept der Deutsche ZeitWohnen GmbH. Am Flughafen Hannover/Langenhagen und an der Messe Hannover/Laatzen bietet das Hotel PHIL & MAX modernste Ausstattung, Komfort, Nachhaltigkeit und ein umfassendes Work-Life-Balance Konzept. Von Entertainment-Angeboten bis hin zu ruhigen Arbeitsbereichen finden unsere Gäste hier ihr zweites Zuhause.Pressekontakt:Pressefragen richten Sie bitte an die Agentur neuwaerts GmbHE-Mail: info@neuwaerts.deTel.: +49 511 9877980Weitere Informationen zum Hotel finden Sie unter www.philandmax.comHinweis für Redaktionen: Interviewanfragen können Sie gern an die oben genannte Pressekontaktstelle richten. Bildmaterial und diese Pressemitteilung finden Sie zum Download unter: www.philandmax.com/presseOriginal-Content von: Deutsche ZeitWohnen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176470/5873601