Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (13:01 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YtD E-Mini-Future S&P-500 5.826,75 +0,8% +17,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 20.487,25 +1,5% +16,6% Euro-Stoxx-50 5.003,29 +1,8% +10,7% Stoxx-50 4.469,09 +0,9% +9,2% DAX 19.137,65 +1,2% +14,2% FTSE 8.283,02 +0,2% +6,9% CAC 7.681,61 +1,5% +1,8% Nikkei-225 38.925,63 +2,8% +16,3% EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD Bund-Future 134,84 +0,39 -2,33

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,18 69,69 -2,2% -1,51 -3,5% Brent/ICE 72,06 73,46 -1,9% -1,40 -4,3% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,02 37,56 -1,4% -0,54 +13,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.674,92 2.657,32 +0,7% +17,61 +29,7% Silber (Spot) 32,47 31,88 +1,9% +0,60 +36,6% Platin (Spot) 1.015,65 991,55 +2,4% +24,10 +2,4% Kupfer-Future 4,51 4,43 +1,8% +0,08 +14,2%

Die Ölpreise geben kräftig nach um bis zu 2,2 Prozent, obwohl aus China erneut Stimuli für die maue Konjunktur berichtet werden, die potenziell auch die Ölnachfrage aus dem Reich der Mitte erhöhen könnten. Marktteilnehmer erklären die nachgebenden Ölpreise mit Anzeichen dafür, dass die Versorgungsunterbrechungen in Libyen bald nachlassen könnten. Außerdem berichte die Financial Times, dass Saudi-Arabien sein Ölpreisziel von 100 Dollar aufgeben könnte, weil man sich vorbereite, die Produktion zu erhöhen.

AUSBLICK AKTIEN USA

Die Wall Street dürfte am Donnerstag mit Aufschlägen in den Handel starten. Der Future auf den breiteren S&P-500 liegt vorbörslich um 0,8 Prozent im Plus. Im Fokus stehen neben Konjunkturdaten eine ganze Reihe von Reden von US-Notenbankern, darunter Fed-Chef Jerome Powell kurz vor Handelsbeginn. Am Markt erhofft man sich hiervon Hinweise auf den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Konjunkturseitig werden Daten zum BIP für das zweite Quartal in dritter Lesung veröffentlicht sowie die Aufträge langlebiger Güter und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Während die BIP-Daten wohl wenig Überraschungspotenzial zu bieten haben, könnten die Daten zum Arbeitsmarkt und zu den Aufträgen für etwas Bewegung an den Märkten sorgen. Das Konjunktur-Highlight der Woche steht aber erst am Freitag mit dem PCE-Preisindex an. Der Index der persönlichen Konsumausgaben gilt als bevorzugtes Preismaß der US-Notenbank. Micron schießt vorbörslich um rund 15 Prozent nach oben, nachdem der Chiphersteller bessere Zahlen als erwartet für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt hat. Der Konzern berichtete von einer regen Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen und stellte für das laufende Quartal einen höheren Gewinn in Aussicht als am Markt erwartet. Auch die Aktien anderer Chiphersteller verzeichnen Kursgewinne. So steigen Nvidia und AMD um je 1,9 Prozent. Broadcom gewinnen 1,5 Prozent und Intel 2,6 Prozent.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

- DE/Thyssenkrupp AG, Aufsichtsratssitzung bei Thyssenkrupp Steel

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

British American Tobacco 0,59 GBP

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter August PROGNOSE: -3,0% gg Vm zuvor: +9,8% gg Vm BIP (3. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +3,0% gg Vq 2. Veröff.: +3,0% gg Vq 1. Quartal: +1,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,5% gg Vq 2. Veröff.: +2,5% gg Vq 1. Quartal: +3,1% gg Vq Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 223.000 zuvor: 219.000

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fest - Der DAX hat im Tageshoch mit 19.169 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht. Der Ölpreis gibt um 1,6 Prozent für ein Barrel der Sorte Brent nach. Marktteilnehmer erklären dies mit Anzeichen dafür, dass die Versorgungsunterbrechungen in Libyen bald nachlassen könnten. Außerdem berichte die Financial Times, dass Saudi-Arabien sein Ölpreisziel von 100 Dollar aufgeben könnte. Der Sektor der europäischen Öl- und Gaswerte verliert gegen den Trend 2,7 Prozent. Erneut kommt ein positiver Impuls aus Asien. Nach den Stimuli der chinesischen Notenbank vom Montag für die maue chinesische Konjunktur, sollen weitere fiskal- und geldpolitische Unterstützung kommen. In Europa legen die Sektoren überdurchschnittlich zu, die von einem wirtschaftlichen Aufschwung in China profitieren. Rohstoffaktien gewinnen im Schnitt 3,6 Prozent, der Stoxx-Index der Haushaltsgüter, in den auch Luxusaktien enthalten sind, verbessert sich um 2,9 Prozent und der Index der Autotitel um 1,9 Prozent. Der Sektor der Technologiewerte gewinnt 3,2 Prozent, nachdem in den USA Micron Technology mit besseren Zahlen als erwartet aufgewartet hatte und einen positiven Ausblick gab. Schlusslicht im DAX sind BASF (-2,4%) zum Kapitalmarkttag. Von den Aussagen seien die Informationen zur Dividendenpolitik neu, so die DZ Bank. Sie dürften ihre entsprechenden Schätzungen und den Konsens negativ beeinflussen. Die Commerzbank (+5,2%) will ihre Rendite in den kommenden Jahren stärker steigern als bislang geplant. Außerdem will sie mehr Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Evotec ziehen um 4,3 Prozent an mit der Bekanntgabe einer Technologiepartnerschaft mit dem Pharmariesen Novo Nordisk (-0,4%). Mutares fallen um über 24 Prozent. Im Handel wird auf einen Bericht von Gotham City Research verwiesen. In diesem ist von Ungereimtheiten in der Mutares-Bilanz die Rede. Unter Druck steht auch die Ubisoft-Aktie (-21%). Der französische Videospielproduzent hat das Erscheinungsdatum von "Assassin's Creed Shadows" nach hinten verschoben und die Ziele gesenkt. H&M verbilligen sich um 3,5 Prozent, hier fielen die Drittquartalszahlen enttäuschend aus.

DEVISEN

zuletzt +/- % Do, 8:19 Mi, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1154 +0,2% 1,1150 1,1162 +1,0% EUR/JPY 161,07 +0,0% 161,31 161,21 +3,5% EUR/CHF 0,9457 -0,1% 0,9479 0,9482 +1,9% EUR/GBP 0,8337 -0,2% 0,8354 0,8351 -3,9% USD/JPY 144,40 -0,2% 144,66 144,42 +2,5% GBP/USD 1,3380 +0,4% 1,3348 1,3365 +5,2% USD/CNH (Offshore) 6,9965 -0,5% 7,0087 7,0299 -1,8% Bitcoin BTC/USD 64.374,30 +1,5% 63.760,75 63.944,15 +47,8%

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar wenig verändert im Vorfeld einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell und der Veröffentlichung einiger US-Konjunkturdaten. Der Dollarindex tritt nahezu auf der Stelle.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fest - Vor allem die technologielastigen Aktienmärkte in Tokio, Hongkong und Seoul verzeichneten kräftige Gewinne, nachdem der US-Chiphersteller Micron am späten Mittwoch überzeugende Zahlen zum vierten Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Das Unternehmen berichtete von einer regen Nachfrage nach Chips für KI-Anwendungen und stellte für das laufende Quartal einen höheren als erwarteten Gewinn in Aussicht. Der Kurs des Chipausrüsters Advantest verbesserte sich in Tokio um 5,4 Prozent, Tokyo Electron stiegen um 8 Prozent. In Hongkong gewann der Subindex der Technologiewerte 6,6 Prozent. Alibaba und Meituan rückten um 7,7 und 6,8 Prozent vor. In Seoul machten SK Hynix einen Satz um 9,4 Prozent. Das Halbleiterunternehmen hat die Serienproduktion des weltweit ersten zwölfschichtigen HBM3E-Speichers mit 36 GB für KI-Anwendungen aufgenommen. Samsung Electronis verteuerten sich um rund 4 Prozent. Weiter stützten in Schanghai die jüngst beschlossenen Wirtschaftsstimuli der chinesischen Zentralbank. Zudem versprach Peking weitere Konjunkturmaßnahmen. Aktien von Banken stiegen in Reaktion auf Berichte, wonach den größten Kreditinstituten des Landes eine Finanzspritze verpasst werden soll. China Citic Bank gewannen 4,7 und ICBC 2,3 Prozent. Immobilienwerte waren als Nutznießer der Unterstützungsmaßnahmen für den Sektor weiter gesucht. China Vanke und Poly Developments stiegen in Schanghai um das Tageslimit von 10 Prozent, Longfor in Hongkong um 24,4 Prozent. In Sydney kam Unterstützung von Arbeitsmarktdaten. Das Lohnwachstum in Australien hat sich im August abgeschwächt. Das nährte Zinssenkungshoffnungen.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt treten am Donnerstag weitgehend auf der Stelle. Damit reagiert der Markt nach der Einengungsrally auf die jüngsten Stützungsmaßnahmen der chinesischen Behörden nicht mehr. Zunehmend dürften Unternehmensnachrichten wieder an Bedeutung gewinnen. Erste Unternehmen liefern erste Indikationen zum Verlauf des dritten Quartals.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

BASF

