ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens Healthineers von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 56 auf 51 Euro gesenkt. Kurzfristig dürfte der Medizintechnikkonzern auf dem so wichtigen chinesischen Markt enttäuschen, schrieb Graham Doyle in seiner am Donnerstag vorliegenden Analyse. Er liegt mit seiner Wachstumsprognose für das kommende Jahr nach eigener Aussage unter dem Konsens. Aber auch mittelfristig geht er davon aus, dass chinesische Emporkömmlinge im Bildgebungs-Geschäft Marktanteile abgraben. Er kappte daher seine Erwartungen an die westlichen Mitspieler./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2024 / 22:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2024 / 22:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

© 2024 dpa-AFX-Analyser