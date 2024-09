Der Metallrecycling-Spezialist EMR hat in der britischen Industriestadt Birmingham eine neue Anlage eröffnet, in der pro Jahr mehr als 2.000 Tonnen Elektroauto-Batterien verarbeitet werden können. Das Recyling-Zentrum für Elektroauto-Batterien ist die zweite Anlage dieser Art von EMR. Vor rund einem Jahr hatte EMR in Zusammenarbeit mit Northvolt, einem der größten europäischen Batteriehersteller, bereits eine ähnliche Anlage in Hamburg eröffnet.Die ...

