Die SWR Doku begleitet Paare auf ihrem hoffnungsvollen Weg, ein Kind zu bekommen / Ab Dienstag, 8. Oktober 2024 in der ARD Mediathek, am Mittwoch, 9. Oktober, 21 Uhr im SWR und ab Freitag, 11. Oktober im SWR Doku-Youtube-KanalFrauen und Männer mit unerfülltem Kinderwunsch geben meist alles, um ein Kind zu bekommen. In einem Kinderwunschzentrum hoffen sie auf Hilfe und nehmen vieles dafür in Kauf. Sieben Tage lang begleitet ein SWR Kamerateam einige Paare bei ihren Kinderwunschbehandlungen. Die 45-minütige Doku "7 Tage ... im Kinderwunschzentrum" gibt es ab Dienstag, 8. Oktober in der ARD Mediathek, am Mittwoch, 9. Oktober, um 21 Uhr im SWR und ist ab Freitag, 11. Oktober im SWR Doku-Youtube-Kanal abrufbar.Zwischen Hoffen und Bangen, Verzweiflung und FreudeEin Kinderwunschzentrum ist für Paare mit unerfülltem Kinderwunsch oft die letzte Hoffnung, ein Kind zu bekommen. Eines dieser Zentren ist die Kinderwunschpraxis Dres. Göhring in Tübingen. Die SWR Autor:innen Magdalena Knöller und Niko Zakarias waren eine Woche vor Ort und haben die Behandlungen begleitet, sie haben vieles miterlebt - von Ängsten bis zu freudigen Momenten. Dass so viele Paare von ihrem Kinderwunschweg erzählen, hat sie überrascht - gilt unerfüllter Kinderwunsch doch als Tabu-Thema. Allein in Deutschland gehen etwa 70.000 Frauen und deren Partner:innen Jahr für Jahr, oft Zyklus für Zyklus, in ein Kinderwunschzentrum, um Eltern zu werden. Es ist eine Parallelwelt, von der viele nichts mitbekommen: teilweise nicht einmal die eigenen Eltern oder besten Freunde. Dabei ist jedes sechste Paar in Deutschland betroffen, am Ende bleibt jedes zehnte Paar ungewollt kinderlos.Kinderkriegen ist nicht selbstverständlichDie 45-minütige Doku "7 Tage ... im Kinderwunschzentrum" begleitet sowohl Frauen als auch Männer. Die Kamera durfte dabei sein, als eine Patientin nach mehreren Fehlgeburten einen Schwangerschaftstest macht. Frauen sprechen über ihre Versagensängste, Selbstzweifel und warum sie unbedingt Mama werden wollen. Ein Mann erzählt von dem Moment, als er erfuhr, dass er nur eingeschränkt zeugungsfähig ist. Eine seltene Geschichte berührt besonders: Ein Paar aus dem hessischen Fulda bekam einen Embryo aus Tübingen gespendet und spricht darüber. 2023 wurden bundesweit nur 17 Embryonenspende-Babys geboren - 17 von insgesamt rund 700.000 Neugeborenen. Auch über die oft horrenden Kosten der Kinderwunschbehandlung wird berichtet: Mit unerfülltem Kinderwunsch wird im In- und Ausland und auch online ein Milliardengeschäft gemacht.