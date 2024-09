Köln (ots) -An Halloween gruseln und ekeln wir uns gerne mit wohligem Schauer! Mit unseren leuchtenden Zombie-Händen, geheimnisvollen Kürbisköpfen aus transparentem Paketband, magischen Kerzen und Spinnen-Windlichtern gelingt das im Handumdrehen!Idee 1: Zombie-HändeUntote, die aus ihrem Grab auferstehen? Sie kämpfen sich durch feuchtes Erdreich und sorgen für Angst und Schrecken. Unsere selbstgebastelten Zombie-Hände sind ideal für Ihren Garten: Die beleuchteten Hände strecken sich aus den Tiefen der Erde und erschrecken damit Ihre Besucher bereits beim Betreten des Grundstücks!Das brauchen Sie:- Malerkrepp- Latexhandschuh- Batteriebetriebene LED-Leuchte- Option: Frischhaltefolie und 2 Schaschlik-Spieße- SchereSchritt 1: Klebestreifen vorbereitenDamit das Bekleben der Hand einfacher geht, bereiten Sie zunächst das Malerband vor. Reißen Sie ca. 40 Streifen in den Längen von fünf bis 15 Zentimeter ab und kleben Sie die Klebestreifen an Ihren Arbeitsplatz oder zum Beispiel an den Türrahmen. Dann ziehen Sie den Latexhandschuh über die erste Hand. Wünschen Sie lange Arme, umwickeln Sie zusätzlich Ihren Unterarm mit Frischhaltefolie.Schritt 2: Hand und Arm umwickelnBeginnen Sie nun damit, den Arm und die Hand mit Malerkrepp zu umkleben. Wickeln Sie nicht zu fest, sonst wird es schnell unangenehm und das spätere Ablösen der "zweiten Haut" schwierig. Wenn Sie mit dem Arm fertig sind, kleben Sie einige Streifen schräg zwischen Daumen und Zeigefinger über die Handfläche. Machen Sie so weiter, bis Handfläche und -rücken komplett mit Kreppband bedeckt sind. Dann formen Sie die Hand zu einer Kralle und umwickeln vorsichtig die einzelnen Finger!Schritt 3: Hand herauslösenSchneiden Sie dann die Form vorsichtig der Länge nach auf und lösen Sie Hand und Finger nach und nach aus dem Kreppband. Das kann etwas dauern, aber bleiben Sie dran! Dann überkleben Sie den Schnitt mit einigen Streifen Kreppband. Die zweite Hand fertigen Sie genauso.Tipp:Kleben Sie mit Heißkleber jeweils zwei Schaschlik-Spieße von innen in die Öffnungen der Hände. So halten sie besser im Erdreich.Sind beide Hände fertig, suchen Sie sich einen passenden Platz im Garten. Stecken Sie zwei LED-Lichter im realistischen Abstand in die Erde und stülpen Sie die Gruselhände darüber. Nun kann Halloween kommen!Idee 2: Magische Kerzen bastelnAus Klopapier- und Küchenrollen, Heißkleber und etwas Wandfarbe entsteht ratzfatz eine schön-schaurige Halloween-Deko vor dem Hauseingang oder auf der Fensterbank. Mit Nylonfaden aufgezogen, schwebt sie sogar wie von Geisterhand im Raum.Das brauchen Sie:- Papprollen in unterschiedlichen Höhen- Weiße Vollton- & Abtönfarbe oder Wandfarbenreste- Batteriebetriebene LED-Teelichter- Option: Nylonfaden, Nadel und Schere- Zollstock und Bleistift- Heißklebepistole mit Sticks- PinselSchritt 1: Kerzenwachs imitierenSetzen Sie die Heißklebepistole am oberen Rand einer Papprolle an und lassen Sie den Kleber großzügig herunterlaufen. Dadurch imitieren Sie flüssiges, heruntergelaufenes Kerzenwachs wie bei einer echten Kerze. Im Inneren der Röhre setzen Sie auf ca. zwei Zentimeter Höhe einige Punkte, auf denen später das Teelicht aufliegt. Gut trocknen lassen und eventuelle Heißkleberfäden entfernen.Schritt 2: Oberfläche gestaltenJetzt werden die einzelnen Kerzen mit weißer Wandfarbe gestrichen. Gegebenenfalls ist ein zweiter Farbauftrag nötig, damit die graue Pappe nicht mehr durchscheint. Sind die Kerzenkörper gut durchgetrocknet, arrangieren Sie sie vor Ihrem Hauseingang und setzen die Teelichter ein.Tipp: Für schwebende bzw. fliegende Kerzen fädeln Sie die Kerzen mit etwas Nylonschnur auf und hängen sie in unterschiedlicher Höhe an einen Baum oder an die Decke.Idee 3: Leuchtende KürbisköpfeOrange-gelbe Kürbisse hat jeder vor der Tür liegen, aber diese geheimnisvoll leuchtenden Exemplare nicht: Die unheimlichen Dickköpfe werden, kaum zu glauben, aus transparentem Paketband gebastelt, das in vielen Schichten um eine Vorlage gewickelt wird.Das brauchen Sie:- Kürbisform (hier aus Pappmaché, es geht auch Keramik oder ein echter Kürbis)- Frischhaltefolie- transparentes Paketband- batteriebetriebene LED-Lichterkette- Zweige- Schere, CutterSchritt 1: Form herstellenZuerst umwickeln Sie die Kürbisform mit Frischhaltefolie, damit das Klebeband nicht direkt auf der Form klebt und sich später gut lösen lässt. Nun den Kürbis mit dem Packband in vielen Schichten überlappend fest umkleben, bis eine stabile Hülle entsteht. Achten Sie darauf, dass das Klebeband gut an die Form angedrückt wird.Schritt 2: Kürbis befüllenIst die geklebte Hülle stabil genug, schneiden Sie sie an der dicksten Stelle längs von oben bis zur Mitte des Bodens mit einem Cuttermesser auf. Dann den Boden über Kreuz einschneiden und die Form vorsichtig aus der Hülle lösen. Danach bringen Sie die Hülle wieder in Form und verschließen den Längsschlitz mit ein bis zwei Lagen Packband. Durch das noch offene Loch im Boden stecken Sie einen Zweig und die Lichterkette in die Kürbishülle. Fertig!Idee 4: Gruseliges WindlichtAchtung: Hier herrscht Ekelalarm! Aber genau darum geht es ja an Halloween. Deshalb verzieren wir die Glaswindlichter mit (kunst-)blutverschmierten Mullbinden und vielen ekligen Spinnen!Das brauchen Sie:- Leere, große Einmachgläser oder Glaswindlichter- Plastik-Spinnen- Mullbinden- Kunstblutspray- 1 Beutel schwarzen Tee- Alleskleber- doppelseitiges, transparentes Klebeband- Abdeckfolie- SchereSchritt 1: Mullbinden gestaltenUm die Mullbinden gelblich einzufärben, gießen Sie schwarzen Tee in eine Schale und lassen ihn fünf Minuten ziehen. Dann den Teebeutel entfernen und die Mullbinden hineinlegen. Wenn die Farbe eingezogen ist, Binden aus dem Wasser nehmen, ausdrücken und den Mull leicht feucht auseinanderziehen, sodass kleine Löcher entstehen. Decken Sie Ihre Arbeitsfläche mit Folie ab und bespritzen Sie die noch leicht feuchten Mullbinden mit Kunstblut. Durch die Feuchtigkeit verläuft das Blut besser im Stoff und sieht realistischer aus. Binden gut trocknen lassen.Schritt 2: Windlichter dekorierenKleben Sie zuerst zwei Streifen doppelseitiges Klebeband längs gegenüberliegend auf das Windlicht und ziehen Sie die Schutzfolien ab. Dann wickeln Sie die Mullbinden locker um das Glas und fixieren sie mit dem Klebeband, damit nichts verrutscht. Anschließend kleben Sie einen schmalen Streifen Klebeband auf das innere Ende der Binde, ziehen die Schutzfolie ab und drücken das Ende fest an das Glas. Für den Ekeleffekt geben Sie einen Tropfen Kleber auf die Unterseite der Spinnen und setzen sie auf die Mullbinden. Gut antrocknen lassen und ordentlich gruseln!Link zum Artikel mit weiteren Fotos:https://presse.diy-academy.eu/detail/leuchtende-ideen-zu-halloweenLink zum Presseportal der DIY Academy:https://presse.diy-academy.eu/Über die DIY AcademyDas Team der DIY Academy hat sich mit Herz und Seele dem Heimwerken in Haus und Garten verschrieben. Unser Ziel ist es, versierte DIY-Fans ebenso wie Heimwerker*innen und Neulinge ohne Praxiserfahrung zu befähigen, ihre kreativen Ideen zu verwirklichen. Als Schulungsinstitut bieten wir praxisorientierte Live-Kurse und Online-Trainings zu beliebten Themen an - von "Wände verputzen" bis zu "Anlegen eines Kräutergartens". Zusammen mit unseren Expert*innen vermitteln wir einer breiten Öffentlichkeit unser geballtes Wissen anhand von Trainings, Ratgeberartikeln und persönlicher Beratung sowie über unsere Social-Media-Kanäle.Pressekontakt:Andrea BellokPresse / Online-RedaktionTelefon: +49 221 277595 - 27E-Mail: bellok@diy-academy.euMareike HermannPresse / RedaktionTelefon: +49 (0) 221 / 277 595 -11E-Mail: hermann@diy-academy.euOriginal-Content von: DIY Academy e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175898/5873846