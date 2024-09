NORTHVILLE, Michigan, Sept. 26, 2024vor, auf der das gesamte Spektrum der elektronischen und passiven Fahrwerktechnologien des Unternehmens vorgestellt wird, für die sich viele der weltweit führenden Pkw- und Nutzfahrzeughersteller entscheiden. Monroe Ride Solutions ist Teil des globalen Performance Solutions Segments von Tenneco.



Die neue Website bietet detaillierte Informationen über das Produkt- und Technologieportfolio des Unternehmens - die passiven Stoßdämpfer Monroe OE Solutionsund die erstklassige Auswahl an Ventiloptionen sowie die semiaktiven und aktiven Stoßdämpfer Monroe Intelligent Suspension- und stellt die innovativen Konstruktions- und Fertigungsmöglichkeiten sowie die äußerst partnerschaftlichen Kundenbeziehungen heraus, die den Erfolg der Marke Monroe seit mehr als einem Jahrhundert ausmachen.

"Wir präsentieren unser gesamtes Sortiment an Fahrwerkprodukten und -technologien auf einer einzigen, modernen und äußerst intuitiven Website, weil dies am besten die Werte repräsentiert, die wir Erstausrüstern auf der ganzen Welt bieten - unsere unübertroffene Fähigkeit, die ideale Fahrwerktechnologie für jedes Fahrzeugmodell bereitzustellen", so Fei Metzler, VP Product Management bei Monroe Ride Solutions. "Ob für Pkw, SUV oder Schwerlastkraftwagen, ob für Alltagsautos oder Hobbyrennwagen - in Zusammenarbeit mit dem Erstausrüster sorgen wir für ein außergewöhnliches Fahrerlebnis."

Die Website bietet detaillierte Hintergrundinformationen - einschließlich technischer Videos und Informationen zur Stoßdämpferarchitektur (Einrohr- und Zweirohrdämpfer, Federbeine und Vollmodule), zu den Kolbenventilkonstruktionen (MTV, MTV CL, RV+, MCx und CV+) und zum Sortiment an Zusatzventilen der Monroe Ride Refine-Familie (RC1, SDD, HCS, Advanced HRS, Standard HRS und Performance HRS).

Darüber hinaus bietet die Website von Monroe Intelligent SuspensionVideos, interaktive Grafiken und andere benutzerfreundliche Ressourcen zu den Technologien des Unternehmens: CVSAe und CVSA2 , die die Fahrbedingungen in Echtzeit erfassen und sich daran anpassen, um ein erstklassiges, vom Fahrer kontrolliertes Fahrerlebnis zu ermöglichen; Performance CVSA2 , die neueste Generation der leichten, semiaktiven Zweiventil-Technologie für Supersportwagen und SUVs; und KINETIC ® , das fortschrittlichste adaptive System des Unternehmens, das die Straßenbedingungen in Echtzeit erfasst, verarbeitet und darauf reagiert.

Auf der neuen Website finden sich außerdem die neuesten Nachrichten, Pressemitteilungen und Social-Media-Beiträge von Monroe Ride Solutions, eine Liste der OEM-Kunden sowie eine Karte mit den Kontaktdaten des Hauptsitzes von Monroe Ride Solutions, der Technologiezentren und Produktionsstätten in Nordamerika, Südamerika, EMEA, Indien, China und Japan.

Über Tenneco

Tenneco gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com.

