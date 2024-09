Mainz (ots) -Wird es für die Vereinigten Staaten eine Schicksalswahl? Wie ist die Stimmungslage im Land in den Wochen vor der Entscheidung, ob erstmals eine Präsidentin gewählt wird, die seit bald vier Jahren Vizepräsidentin ist, oder ein Präsident, der schon einmal amtiert und zur Polarisierung im Land beigetragen hat? Die Stimmung in den USA vor der Präsidentschaftswahl am 5. November 2024 erkundet Markus Lanz in "Amerika ungeschminkt" - zu sehen am Dienstag, 1. Oktober 2024, 22.15 Uhr im ZDF. In der ZDFmediathek steht die 64-minütige Dokumentation von Markus Lanz und Anabel Münstermann ab ZDF-Sendetermin zur Verfügung. Direkt im Anschluss an die ZDF-Ausstrahlung ist ab 23.25 Uhr ZDF-USA-Korrespondent Elmar Theveßen in die Gesprächsrunde bei "Markus Lanz" zugeschaltet und berichtet aus Wisconsin über die aktuelle Situation fünf Wochen vor der US-Wahl.Nach 2016, 2017 und 2021 reist Markus Lanz für "Amerika ungeschminkt" erneut in die Vereinigten Staaten, um herauszufinden, wie es dem Land und seinen Bewohnern geht. Glauben sie erneut den Verheißungen, Lügen und Verschwörungstheorien eines Donald Trump, oder begeben sie sich erstmals in ihrer Geschichte auf einen neuen Pfad mit einer Präsidentin an der Spitze? Hat mit Kamala Harris die älteste Demokratie der Welt doch noch eine Chance?Die illegale Einwanderung an der Grenze Mexikos ist mehr denn je eines der dominierenden Themen des Wahlkampfs. Auf einer Reise ins mexikanisch-amerikanische Grenzgebiet erlebt Markus Lanz bei Begegnungen mit Flüchtlingen, Helfern und Bewohnern auf beiden Seiten der Grenze, was es wirklich heißt, seine Heimat hinter sich zu lassen, um in den USA ein neues Leben zu beginnen.Markus Lanz' Reise für "Amerika ungeschminkt" führt unter anderem nach Reynosa in Mexiko, nach Süd-Texas, nach Washington, D.C. und in den für die Wahl so wichtigen Swing State Pennsylvania.Das Rennen zwischen dem Team Kamala Harris/Tim Walz und Ex-Präsident Donald Trump mit Vize J.D Vance gilt derzeit als offen. Trotz sichtbarer wirtschaftlicher Erfolge und guter Beschäftigungszahlen findet dabei die aktuelle Präsidentschaft Joe Bidens wenig Resonanz bei den Wählerinnen und Wählern. Inwiefern der Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 bis heute nachwirkt, ist zudem eine offene Frage in diesen Wahlkampfwochen."Terra X"-Podcast zur US-Wahl: "Der Riss"Die US-Wahl ist auch Thema des neuen sechsteiligen "Terra X"-Podcast "USA - Der Riss", der am Freitag, 27. September 2024, 6.00 Uhr, in der ZDFmediathek startet - und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Journalistin und Autorin Ciani-Sophia Hoeder sowie die Journalistin und Politikwissenschaftlerin Tong Jin Smith suchen - in wöchentlich einer neuen Folge - nach Antworten auf die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das sich bisher immer als Hüter und Verteidiger der Demokratie verstand, plötzlich in Gefahr ist und ein Riss durch die amerikanische Bevölkerung geht.KontaktBei Fragen zu "Markus Lanz" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/uswahl2024) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie eine Pressemappe zur US-Wahl 2024 im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/us-wahl-2024-im-zdf).- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht die Doku "Markus Lanz - Amerika ungeschminkt" für eine Preview (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/markus-lanz-amerika-ungeschminkt) im Vorführraum des ZDF-Presseportals bereit (nach Log-in).- "Markus Lanz" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz)- "Markus Lanz - Amerika ungeschminkt" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/gesellschaft/markus-lanz/ml-amerika-ungeschminkt-2024-102.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5873943