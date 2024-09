Wie erwartet hat die Reserve Bank of Australia (RBA) im September beschlossen, ihren Leitzins zum siebten Mal in Folge unverändert bei 4,35 % zu belassen, so Lee Sue Ann, Ökonomin bei der UOB Group. RBA senkt am 5. November "Die Reserve Bank of Australia (RBA) beließ die Leitzinsen nach ihrer Sitzung am 24. September wie erwartet auf dem 12-Jahreshoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...