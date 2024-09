PTA-DD: CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über -2

DJ PTA-DD: CA Immobilien Anlagen AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta/26.09.2024/18:00) - Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name SOF-11 Klimt CAI S.à r.l. 2 Grund der Meldung In enger Beziehung zu Personen a) Position/Status die Führungsaufgaben wahrnehmen (Jeffrey Dishner, Mitglied des Aufsichtsrates) b) Erstmeldung Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für 3 Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name CA Immobilien Anlagen AG 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Inhaberaktie Kennung AT0000641352 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 26,82 9.672,00 26,82 84.614,00 26,82 55.714,00 26,80 100.000,00 26,80 827,00 26,80 512,00 26,80 434,00 26,80 1.184,00 26,80 22.043,00 26,78 1.186,00 26,80 202,00 26,80 1.166,00 26,68 1.098,00 26,62 862,00 26,60 996,00 26,48 941,00 26,50 205,00 26,50 202,00 26,50 468,00 26,46 300,00 26,48 205,00 26,46 485,00 26,46 863,00 26,46 164,00 26,44 1.098,00 26,46 255,00 26,46 366,00 26,56 316,00 26,62 863,00 26,60 1.277,00 26,60 1.383,00 26,58 1.064,00 26,56 999,00 26,60 862,00 26,64 862,00 26,70 61,00 26,71 545,00 26,71 2.302,00 26,80 1.220,00 26,80 335,00 26,80 859,00 26,80 483,00 26,80 819,00 26,78 1.136,00 26,78 173,00 26,78 1,00 26,78 118,00 26,78 1.177,00 26,78 384,00 26,78 140,00 26,78 872,00 26,70 862,00 26,78 941,00 26,78 315,00 26,78 469,00 26,76 315,00 26,76 72,00 26,76 433,00 26,76 42,00 26,74 8,00 26,74 792,00 26,68 862,00 26,70 638,00 26,70 146,00 26,68 809,00 26,70 26.020,00 26,70 2.562,00 26,70 255,00 26,70 7.236,00 26,70 968,00 26,70 203,00 26,70 500,00 26,70 275,00 26,70 205,00 26,70 510,00 26,70 255,00 26,70 557,00 26,70 129,00 26,70 426,00 26,70 1.342,00 26,70 392,00 26,70 148,00 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 26,783 353.000,00 e) Datum des Geschäfts 06.09.2024 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Ort des Geschäfts: WBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL

MARKET) CEUX CBOE EUROPE - DXE ORDER BOOKS (NL) AQEU AQUIS EXCHANGE EUROPE BEUP CBOE EUROPE - DXE PERIODIC (NL) JPSI J.P. MORGAN SECURITIES PLC TQEX TURQUOISE EUROPE AQEA AQUIS EXCHANGE EUROPE AUCTION ON DEMAND (AOD) LISZ CBOE EUROPE - LIS SERVICE (NL) LNEQ TP ICAP EU - MTF - LIQUIDNET EU EQUITY

(Ende)

Aussender: CA Immobilien Anlagen AG Adresse: Mechelgasse 1, 1030 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Christoph Thurnberger Tel.: +43 1 532 5907 504 E-Mail: christoph.thurnberger@caimmo.com Website: www.caimmo.com

ISIN(s): AT0000641352 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

