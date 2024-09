Dr. Dre, Demi Lovato, Dua Lipa, James Taylor, Jelly Roll, Julia Roberts, Keith Urban, Kenny Chesney und weitere schließen sich der hochkarätigen Besetzung für die höchste Auszeichnung der Musik an

Einführungsfeier Live-Streams auf Disney+ am Samstag, 19. Oktober

NEW YORK, Sept. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Rock & Roll Hall of Fame Foundation freut sich, eine außergewöhnliche Reihe von Ehrengästen bekannt zu geben, die bei der mit Spannung erwarteten Aufnahmezeremonie am 19. Oktober 2024 im Rocket Mortgage FieldHouse in Cleveland die Bühne betreten werden, um die diesjährigen Aufgenommenen vorzustellen, zu präsentieren und zu ehren. Zu den auftretenden Künstlern gehören Mary J. Blige, Cher, die Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang und Dionne Warwick, die einen unvergesslichen Abend voller Musik und Feierlichkeiten versprechen.

Die Einführungszeremonie wird am Samstag, dem 19. Oktober, um 19:00 Uhrübertragen. EDT/18:00 Uhr CDT/17:00 Uhr MDT/16:00 Uhr PDT) und wird nach der Zeremonie als Stream verfügbar sein. ABC wird am MITTWOCH, 1. JANUAR 2025und Disney+verfügbar.

Zu den neu bestätigten Moderatoren und Künstlern gehören:

Busta Rhymes

Chuck D

Dr. Dre

Demi Lovato

Dua Lipa

Ella Mai

James Taylor

Jelly Roll

Julia Roberts

Keith Urban

Kenny Chesney

Lucky Daye

Mac McAnally

Method Man

Roger Daltrey

Sammy Hagar

Slash

The Roots

"Jedes Jahr treten die größten Namen aus Musik, Film und Kultur bei unserer Zeremonie auf die Bühne, um den legendären Aufgenommenen Tribut zu zollen, deren Musik Generationen geprägt hat," sagte John Sykes, Vorsitzender der Rock & Roll Hall of Fame Foundation. "Das sind einmalige Momente, die für immer in Erinnerung bleiben werden."

Weitere Moderatoren und Künstler werden im Vorfeld der Show bekannt gegeben.

Die Einführungszeremonie in die Rock & Roll Hall of Fame ehrt die diesjährigen Eingeführten: Mary J. Blige, Cher, Dave Matthews Band, Foreigner, Peter Frampton, Kool & the Gang, Ozzy Osbourne, und A Tribe Called Quest, sowie Alexis Korner,John Mayall,und Big Mama Thorntonfür musikalischen Einfluss und Jimmy Buffett, MC5, Dionne Warwickund Norman Whitfieldfür musikalische Exzellenz sowie Suzanne De Passefür den Ahmet-Ertegun-Preis. Die diesjährige Show wird von Joel Gallen und Tenth Planet Productions produziert und geleitet. Die ausführenden Produzenten sind John Sykes, Joel Peresman und Joel Gallen.

Weitere Informationen zur 39. jährlichen Einführungszeremonie in die Rock & Roll Hall of Fame finden Sie unter rockhall.com.

Über die Rock & Roll Hall of Fame

Rock 'n' Roll entstand aus der Kollision von Rhythm 'n' Blues, Country und Gospel und ist ein Geist, der alle einschließt und sich ständig verändert. Die Rock & Roll Hall of Fame feiert den Klang der Jugendkultur und ehrt die Künstler, deren Musik uns alle verbindet. Wir erzählen Geschichten von Menschen, Ereignissen und Liedern, die unsere Welt prägen, durch digitale Inhalte, innovative Ausstellungen, Live-Musik, ansprechende Programme und unsere jährliche Einführungszeremonie. Wir fördern bewusst ein vielfältiges und gerechtes gemeinnütziges Museum, das Kreativität und Innovation fördert und begrüßt. Als Führungspersönlichkeiten in der Gemeinschaft schätzen, stärken und respektieren wir alle Menschen. Schließen Sie sich den Millionen an, die Rock 'n' Roll genauso lieben wie Sie. Besuchen Sie uns in Cleveland, Ohio, oder auf rockhall.comund folgen Sie uns auf Facebook).

