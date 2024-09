Seit Beginn des Jahres 2024 blühen die Aktienmärkte auf. Aber gilt das auch für den Rest des Jahres? Ein Marktindikator scheint mit ziemlicher Sicherheit voraussagen zu können, was dieses Jahr noch an den Börsen passiert. In diesem Jahr ist der amerikanische Index S&P 500 schon um die 20 Prozent gestiegen. Der Index ist aber nicht nur für USA-Anleger interessant, befinden sich in dem Börsenbarometer mit Aktien wie Apple, Microsoft oder Amazon doch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...