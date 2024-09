China hat seine Stimulus-Maßnahmen noch einmal erweitert und geht all-in: es ist eine Art Draghi-Bazooka, die paradoxerweise dazu führen könnte, dass Investoren Gelder aus US-Aktien abziehen und in China-Aktien investieren! Denn vor allem Tech-Aktien in China sind so viel günstiger als US-Tech-Aktien und haben daher wahrscheinlich deutlich mehr Potential nach oben - so Investoren-Legende David ...

Den vollständigen Artikel lesen ...