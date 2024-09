Die in den vergangenen Wochen konstante Angebotslage bei Kohlrabi konnte ebenso stetig abgesetzt werden, so dass der Markt ausgeglichen blieb. Mit dem Witterungsumschwung hin zu niedrigeren Temperaturen sinkt das Angebot nun und die Preise ziehen an. Auch der Lebensmitteleinzelhandel senkt die Anzahl der Werbeanstöße mit Kohlrabi. Bildquelle: Pixabay Nach einem wochenlang stetigen...

