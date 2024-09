Die Erzeugerpreise für Speisekartoffeln bleiben in Mecklenburg - Vorpommern auf dem Vorwochenniveau. Die Preisspanne liegt zwischen 18 und 20,5 EUR/dt, im Mittel bei 20 EUR/dt. Die Nachfrage in den Lebensmittelmärkten hat leicht zugenommen. Werbeaktionen in Großgebinden beleben das Geschäft. Bildquelle: Pixabay Im Discountbereich werden in der aktuellen Woche 10 kg...

