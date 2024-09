Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Der weltweit führende Stromwandler-Experte Kstar hat kürzlich das Epower-H dreiphasige, transformatorbasierte USV-System vorgestellt. Diese neueste Ergänzung kombiniert die bewährte Stabilität und Zuverlässigkeit der EPower-Serie mit modernster IGBT-Technologie, um die Betriebseffizienz zu erhöhen.Die Kstar Epower-H wurde speziell für anspruchsvolle industrielle Umgebungen und die Betriebs- und Wartungsanforderungen in der Industrie, der Fertigung und im Transportwesen entwickelt und zeichnet sich durch robuste Zuverlässigkeit, hohe Effizienz und benutzerfreundliche Funktionen aus, die die wichtigsten Probleme der Branche lösen.Robuste Sicherheit und VerlässlichkeitDie Epower-H ist mit doppelten Schutzmechanismen ausgestattet, einschließlich Eingangsdrosseln und Ausgangstrennung, ergänzt durch zwei DSP-Chips für unabhängige Steuerung und überlegene Leistung. Dank ihrer staubdichten und korrosionsbeständigen Konstruktion kann sie in verschiedenen Umgebungen effizient arbeiten. Außerdem gewährleistet die Kompatibilität des Systems mit verschiedenen Dieselgeneratoren einen kontinuierlichen Betrieb unter verschiedenen Bedingungen.Grüne und effiziente EnergielösungenDank der fortschrittlichen IGBT-Gleichrichtertechnologie (Insulated Gate Bipolar Transistor) erreicht die USV-Anlage Epower-H einen beeindruckenden Eingangsleistungsfaktor von >=0,99 und eine Gesamtklirrverzerrung (THDi) von \u22643 %. Diese Kombination aus hohem Leistungsfaktor und geringer harmonischer Verzerrung maximiert nicht nur die Leistungsausnutzung, sondern stellt auch sicher, dass die Ausgangsleistung sauber und stabil ist, was eine zuverlässige und effiziente Notstromlösung für verschiedene Anwendungen darstellt.Benutzerfreundlichkeit und fortschrittliche TechnologieDie Epower-H ist mit einem großen, intelligenten Touchscreen ausgestattet, der eine einfache Bedienung ermöglicht. Sie verfügt über fortschrittliche Alarmsysteme für die lokale und die Fernüberwachung, so dass die Benutzer immer über den Status des Systems informiert sind. Das System verfügt über eine Funktion, die automatisch den Zustand der Batterie überprüft, um sicherzustellen, dass sie immer optimal funktioniert."Die Epower-H steht für das Engagement von Kstar, maßgeschneiderte Energielösungen für verschiedene Branchen anzubieten", sagte Sipeng Wang, Ingenieur bei Kstar. "Durch den Einsatz der IGBT-Technologie und die Priorität der Effizienz bietet Kstar seinen Kunden eine überragende Stromqualität und ein beruhigendes Gefühl."Informationen zu KSTARShenzhen KSTAR Science and Technology Co, Ltd. wurde 1993 gegründet. (KSTAR) ist ein führender Anbieter von Rechenzentrumsinfrastruktur, Solarwechselrichtern und Energiespeicherlösungen. KSTAR beschäftigt fast 4 200 engagierte Mitarbeiter und besitzt sieben Fabriken in China und Vietnam, in denen jährlich insgesamt 3 Millionen USV-Systeme hergestellt werden.Weitere Informationen:E-Mail: sales@kstar.comVerwandte Links: https://www.kstar.com/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2516113/kstar_EP_H_three_phase_UPS_with_isolation_transformer.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/kstar-stellt-transformatorbasiertes-usv-system-epower-h-fur-erhohte-stromversorgungssicherheit-vor-302260794.htmlPressekontakt:Gina Zhu,+86-13532199679,zhuyue@kstar.comOriginal-Content von: Shenzhen Kstar Science&Technology Co.,Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176483/5874024