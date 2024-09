DJ MÄRKTE ASIEN/Chinesiche Börsen weiter im Rally-Modus

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Weiter steil aufwärts geht es am Freitag an den Börsen in China. Während die Aktienmärkte in Seoul und Sydney die jüngsten Gewinne etwas konsolidieren und der japanische Aktienmarkt mit Hilfe des nachgebenden Yen freundlich tendiert, verbuchen Schanghai un Hongkong bereits zum dritten Mal in dieser Woche dank der jüngsten Stimuli Pekings kräftige Gewinne. Nachdem zunächst die chinesische Zentralbank (PBoC) verschiedene Zinssenkungen und Unterstützungsmaßnahmen für die strauchelnde heimische Wirtschaft angekündigt hatte, schloss sich am Donnerstag das Politbüro mit Zusagen von weiteren Hilfsmaßnahmen an. Derweil hat die chinesische Zentralbank schon angekündigte Zinssenkungen am Berichtstag vollzogen.

Schwache Konjunkturdaten untermauern am Freitag die Notwendigkeit dieser Maßnahmen: Die Gewinne der chinesischen Industrie sind im August stark zurückgegangen, nachdem im Juli noch ein Anstieg verzeichnet worden war.

In Hongkong steigt der Hang-Seng-Index um 3,4 Prozent. Der Composite-Index in Schanghai gewinnt 2,1 Prozent. Nutznießer der Konjunkturstimuli sind wie in den vergangenen Tagen vor allem Aktien aus dem angeschlagenen Immobiliensektor. Für China Vanke und Longfor Group geht es um 11,3 bzw. 12,2 Prozent aufwärts, Poly Real Estate gewinnen 9,1 Prozent.

In Tokio rückt der Nikkei um 0,8 Prozent vor auf 39.243 Punkte. Rückenwind kommt vom schwächeren Yen. Aufgrund der gestiegenen Risikobereitschaft der Anleger ist die japanische Währung aktuell nicht als "sicherer Hafen" gefragt. Dazu sind die Kernverbraucherpreise in Tokio im September wie erwartet um 2,0 Prozent gestiegen. Das liegt im Rahmen des Zielwerts der japanischen Notenbank und spricht nicht unbedingt für weitere Zinserhöhungen, wie von der Bank avisiert. Im Blick steht auch ein innenpolitisches Thema. Am Berichtstag wählt die Regierungspartei LDP einen Nachfolger für den zurückgetretenen Partei- und Regierungschef Kishida.

Japanische Anleger greifen erneut zu Aktien aus dem Chipsektor, die am Donnerstag im Fahrwasser des US-Chipherstellers Micron bereits stark gestiegen waren. Micron hatte überraschend starke Zahlen vorgelegt und einen optimistischen Ausblick gegeben. Tokyo Electron verbessern sich um 5,3 Prozent und Advantest um 1,4 Prozent.

In Seoul gewinnt die Aktie des Chipherstellers SK Hynix nach ihrem Kurssprung vom Donnerstag weitere 2,2 Prozent. Samsung Electronics steigen um 0,7 Prozent. Kaum verändert tendiert der australische Aktienmarkt.

Index (B rse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.205,00 +0,0% +8,1% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.243,08 +0,8% +16,3% 08:00 Kospi (Seoul) 2.665,22 -0,2% +0,4% 08:00 Schanghai-Comp. 3.065,29 +2,1% +3,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.603,05 +3,4% +12,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.566,50 -0,4% +10,6% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.659,33 -0,7% +14,9% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1167 -0,1% 1,1176 1,1156 +1,1% EUR/JPY 162,57 +0,5% 161,83 161,63 +4,5% EUR/GBP 0,8341 +0,1% 0,8332 0,8353 -3,9% GBP/USD 1,3388 -0,2% 1,3414 1,3355 +5,2% USD/JPY 145,58 +0,5% 144,80 144,90 +3,3% USD/KRW 1.318,97 +0,6% 1.311,43 1.328,31 +1,6% USD/CNY 7,0082 +0,3% 6,9870 7,0206 -1,3% USD/CNH 6,9982 +0,4% 6,9729 7,0116 +2,0% USD/HKD 7,7798 +0,0% 7,7796 7,7836 -0,4% AUD/USD 0,6877 -0,2% 0,6893 0,6867 +1,0% NZD/USD 0,6305 -0,4% 0,6327 0,6286 -0,2% Bitcoin BTC/USD 65.362,40 +0,4% 65.081,45 63.704,90 +50,1% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,53 67,67 -0,2% -0,14 -4,4% Brent/ICE 71,40 71,60 -0,3% -0,20 -5,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.670,60 2.672,44 -0,1% -1,84 +29,5% Silber (Spot) 31,91 32,02 -0,3% -0,11 +34,2% Platin (Spot) 1.004,90 1.012,10 -0,7% -7,20 +1,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

September 27, 2024

