Jericho, N.Y. (ots/PRNewswire) -Das globale Beratungsunternehmen J.S. Held feiert mit Stolz 50 transformative Jahre als strategischer Berater eines breiten Spektrums von Kunden, darunter 65 % der Führungskräfte, Vorstände und Finanzinvestoren der Fortune-100-Unternehmen.Strategische Beratung bei J.S. Held hat viele Facetten und kann auf eine langjährige Erfahrung im Risikomanagement zurückgreifen, die zu ebenso umfassenden wie umsetzbaren Lösungen führt. J.S. Die Kunden von Held Strategic Advisory profitieren von einer ausgewählten Gruppe technischer, wissenschaftlicher und finanzieller Experten, von Unternehmern mit einem unübertroffenen Verständnis für materielle und immaterielle Werte, die sicherstellen, dass die Beratung der Kunden nicht nur theoretisch ist, sondern auf realen Erfahrungen und Innovationen beruht. Unabhängig davon, ob es darum geht, eine besondere Situation zu bewältigen oder die Geschäftsabläufe eines Unternehmens zu verbessern, beginnt jeder strategische Beratungsauftrag mit dem Verständnis der allgemeinen Anliegen und Ziele des Kunden.Im Allgemeinen wird unser Mandat durch:- Leitende Angestellte von Betriebsgesellschaften- Öffentliche und private Investoren- Aufsichtsräte von Unternehmen- Investmentbanker- Rechtsberatung- UnternehmensberaterMichael Jacoby, CTP, von Phoenix Management, einem Teil von J.S. Held, der mehr als 400 Kunden in einer Vielzahl von Branchen beraten hat und unter anderem als unabhängiger Direktor und Interimsmanager für 30 Unternehmen tätig war, stellt fest: "Die vielfältigen Experten von J.S. Held stellt sicher, dass die strategische Beratung, die wir Unternehmen jeder Größe anbieten, praxisnah ist, sich auf reale Erfahrungen stützt und so konzipiert ist, dass sie eine sinnvolle und dauerhafte Wirkung erzielt.James E. (Jim) Malackowski, CPA, CLP), von Ocean Tomo, einem Teil von J.S. Held: "In der heutigen wissensbasierten Wirtschaft, in der 90 % des Unternehmenswertes aus immateriellen Vermögenswerten bestehen, ist geistiges Eigentum (IP) oft der wertvollste Vermögenswert eines Unternehmens. Bei J.S. Held, wir wissen, dass geistiges Eigentum nicht nur eine rechtliche Angelegenheit ist - es ist ein entscheidendes Element für strategische Geschäftsentscheidungen und die finanzielle Bewertung. Jim fährt fort: "Unsere Experten sind einzigartig positioniert, um über die Komplexität der Bewertung von geistigem Eigentum zu beraten und Kunden dabei zu helfen, den Wert ihrer Innovationen auf dem Markt zu realisieren." Dieser multidimensionale Einblick ermöglicht es J.S. Wir wollen unseren Kunden die Instrumente an die Hand geben, mit denen sie ihr geistiges Eigentum schützen, nutzen und verwerten können.Greg Esslinger, ein ehemaliger Rechtsanwalt und ehemaliger Special Agent des FBI in der Abteilung für internationale Terrorismusbekämpfung, der über jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung von Unternehmen und deren Anwälten in den Bereichen internationale Compliance, grenzüberschreitende Ermittlungen und Risikomanagement verfügt, beleuchtet die einzigartige und komplexe Dynamik, die in Grenz-, Schwellen- und Industrieländern herrscht, wenn Unternehmen Investitionen in neue Märkte erwägen. "J.S. Held verfügt über umfassende Fachkenntnisse und Erfahrungen in verschiedenen Regionen und Branchen, was unsere Fähigkeit stärkt, Kunden, die in schnell wachsende und komplexe Märkte eintreten, strategisch zu beraten", erklärt Greg. "Unsere weitreichenden Netzwerke im öffentlichen und privaten Sektor ermöglichen es uns, eigene Analysen zu erstellen, Zugang und Einfluss zu gewinnen und für Kunden, die Chancen maximieren und Risiken mindern wollen, Wirkung zu erzielen.John Peiserich, Esq., Experte für Umweltrisiken und Compliance-Strategien, erläutert den dreifachen Fokus von J.S.: Menschen, Profit und Planet. Held berät Unternehmen in den Bereichen Nachhaltigkeit und Umwelt, Soziales und Governance (ESG): "Während des gesamten Nachhaltigkeits- und ESG-Prozesses unterstützen wir Unternehmen dabei, ihre Ziele und Strategien zu formulieren, Technologien auszuwählen und zu implementieren, ihre Abläufe zu verbessern, Risiken zu minimieren, die Governance zu stärken und seriöser und nachhaltiger zu werden, um den langfristigen Unternehmenswert zu steigern." John fährt fort: "Wir kombinieren die vielfältigen technischen, finanziellen, technologischen, wissenschaftlichen, regulatorischen, investigativen und strategischen Beratungskompetenzen in unserem globalen Team."Die Tiefe und Breite unserer Arbeit auf dem Versicherungsmarkt bietet eine solide Grundlage für Risikobewertung, Datenanalyse, globales Bewusstsein, Einhaltung von Vorschriften, technologische Anpassungsfähigkeit und Risikominderung. Mit diesen Fähigkeiten sind unsere Experten besser in der Lage, Geschäftsrisiken in verschiedenen geografischen Regionen, geopolitischen Landschaften, Compliance-Rahmenwerken und digitalen Entwicklungen zu bewerten. "In einer Welt, in der Ungewissheit die einzige Konstante ist, braucht man etwas Festes, an dem man sich festhalten kann", bemerkt J.S. Held Präsident und Vorstandsvorsitzender Jonathon Held. "Unser Name ist unser Versprechen", fügt er hinzu. "Unsere Rolle als strategischer Berater ist sinnbildlich für dieses Versprechen: Selbst angesichts der größten Risiken haben unsere Kunden das Fachwissen und die Anleitung, um mit Vertrauen zu handeln.J.S. Helds Expertise in der strategischen Beratung basiert auf fünf Jahrzehnten Erfahrung in den strengsten Gerichtsbarkeiten - staatliche, bundesstaatliche und internationale Gerichte - und erstreckt sich auf mehr als 150 verschiedene Industriesegmente. Da unser Erfolg in der Vergangenheit der beste Indikator für unsere Fähigkeiten ist, hat J.S. Held ist stolz darauf, einige repräsentative Engagements vorzustellen.Operative BeratungJ.S. Held ist weiterhin ein strategischer Partner für einen Hersteller von Outdoor-Produkten mit einem Umsatz von 350 Millionen Dollar, der mit betrieblichen und finanziellen Herausforderungen zu kämpfen hatte. Nach einer anfänglichen Due-Diligence-Prüfung haben unsere Experten über einen Zeitraum von mehr als 7 Jahren Einblicke und strategische Orientierungshilfen geboten, die das Unternehmen zur Fortsetzung seines Wachstumskurses nutzen konnte. Wir haben betriebliche Verbesserungen empfohlen und umgesetzt und dazu beigetragen, die e-Commerce-Initiativen des Unternehmens voranzutreiben. Wir haben auch wichtige Due-Diligence-Prüfungen und Transaktionsunterstützung bei der Bewertung, dem Abschluss und der Implementierung von Ergänzungsakquisitionen geleistet. Als vertrauenswürdiger operativer Berater haben wir in den Jahren der Expansion oft als Erweiterung der Management-, Betriebs- und Finanzteams des Unternehmens gedient. Unsere Experten waren maßgeblich am strategischen Planungsprozess beteiligt, führten betriebliche Verbesserungen an, fungierten mehrfach als Betriebskontrolleure und trieben wichtige Verbesserungsprojekte voran.Finanzberater bei Fusionen und ÜbernahmenOcean Tomo, ein Teil von J.S. Held, wurde von einer speziellen Übernahmegesellschaft (AltC Acquisition Corp.), die von Sam Altman und Churchill Capital mitbegründet wurde, bei der Übernahme von Oklo, Inc. beauftragt, einem Unternehmen für die Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen und einem fortschrittlichen Hersteller von kleinen modularen Kernreaktoren. Als Finanzberater bei dieser Transaktion führten die Experten eine strategische Bewertung der Markteinführungspläne von Oklo sowie eine Analyse der Technologie und des geistigen Eigentums des Unternehmens durch. Das multidisziplinäre Team verfügte über fundierte Branchen- und Regulierungskenntnisse, die bei der Durchführung einer umfassenden Analyse der Strategie des Zielunternehmens und der Erstellung einer fundierten Fairness Opinion für den Vorstand der AltC Acquisition Corp. von entscheidender Bedeutung waren.Neuer MarkteintrittJ.S. Held wurde von einem der größten globalen Bergbauunternehmen beauftragt, ihm dabei zu helfen, die Schlüsseldynamik des Sektors im Vorfeld einer geplanten Übernahme und damit verbundenen Investition in einem zentralafrikanischen Land zu verstehen. Als vertrauenswürdiger Berater erstellte unser Team einen ausführlichen Bericht über die wichtigsten Entwicklungen im Bergbausektor der zentralafrikanischen Länder, einschließlich einer erweiterten Due-Diligence-Prüfung durch Besuche im Land. Unsere Experten führten sowohl Primär- als auch Sekundärforschung zu politischen Entwicklungen, Rechtssystemen, Finanz- und Steuergesetzen, sozialen Fragen und operativen Risiken durch, um die Merkmale des Sektors zu verstehen und die Herausforderungen und Chancen zu ermitteln. Unser Bericht trug wesentlich dazu bei, dass der Kunde das Betriebsumfeld im und um den Bergbausektor in den zentralafrikanischen Ländern besser verstehen konnte, und half ihm, seine Strategie für den Markteintritt festzulegen.Kohlenstoffmanagement & ESG-StrategieMit seiner umfassenden Erfahrung auf dem Gebiet der Kohlenstoffmärkte und des Handels kann J.S. Held war in einer einzigartigen Position, um ein großes, integriertes Öl- und Gasunternehmen zu unterstützen, das vor einer komplexen Herausforderung stand: Markt zu optimieren und die Kosten für die Einhaltung der verschiedenen Emissionsvorschriften zu minimieren. Angesichts der weltweit zunehmenden Verbreitung und Strenge von Mechanismen zur Bepreisung von Kohlendioxid erkannte der Kunde die Notwendigkeit einer umfassenden Strategie zur effektiven Verwaltung seiner Kohlendioxidverpflichtungen. Mit fachkundiger Anleitung von J.S. Held und der Implementierung des Handelsbuchs für die Kohlenstoffoptimierung konnte der Kunde einen erheblichen Nutzen erzielen, einschließlich Kosteneinsparungen, Umsatzsteigerung, Risikominderung, betriebliche Effizienz und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.Erfahren Sie mehr über die engagierten und unternehmerisch denkenden Experten wie Michael, Jim, Greg und John, die dabei helfen, J.S. zu verändern. Erkunden Sie unsere Geschichte und feiern Sie diesen bedeutenden Meilenstein, unsere 50 & Forward Feier, mit uns auf jsheld.com.Informationen zu J.S. HeldJ.S. Held ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das technisches, wissenschaftliches, finanzielles und strategisches Fachwissen kombiniert, um Kunden zu beraten, die Werte schaffen und Risiken minimieren wollen. Unsere Fachleute dienen als vertrauenswürdige Berater für Unternehmen, die mit Angelegenheiten konfrontiert sind, bei denen viel auf dem Spiel steht und die dringend Aufmerksamkeit, unerschütterliche Integrität, nachgewiesene Erfahrung, klare Analysen und ein Verständnis sowohl für materielle als auch immaterielle Vermögenswerte erfordern. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, Produkten und Daten, die es Kunden ermöglichen, komplexe, umstrittene und oft katastrophale Situationen zu bewältigen.Mehr als 1.500 Fachleute betreuen Unternehmen auf sechs Kontinenten, darunter 81 % der Global 200 Anwaltskanzleien, 70 % der Forbes Top 20 Versicherungsgesellschaften (85 % der NAIC Top 50 Sach- und Haftpflichtversicherungen) und 65 % der Fortune 100 Unternehmen.J.S. Held, seine Partner und Tochtergesellschaften sind keine zertifizierten Wirtschaftsprüfungsunternehmen und erbringen keine Prüfungs-, Testats- oder sonstigen öffentlichen Wirtschaftsprüfungsdienstleistungen. J.S. Held, seine verbundenen Unternehmen und Tochtergesellschaften sind keine Anwaltskanzleien und bieten keine Rechtsberatung an. Wertpapiere werden angeboten durch PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB, einem Teil von J.S. Held, Mitglied bei FINRA/SIPC oder Ocean Tomo Investment Group, LLC, einem Teil von J.S. Kontakt:KontaktKristi L. Stathis | Global Public Relations | +1 786 833 4864 | Kristi.Stathis@jsheld.com