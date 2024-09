Zürich - Der Schweizer Franken hat sich über Nacht gegenüber Dollar und Euro etwas abgeschwächt. Im Vergleich zum Donnerstagmorgen haben sich die Kurse allerdings nur wenig bewegt. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am frühen Morgen 0,9473 Franken. Am Vorabend wurde der Euro noch zu 0,9456 Franken gehandelt. Auch der US-Dollar hat mit 0,8488 Franken deutlich Boden gut gemacht. Der Euro hat zum US-Dollar in der Nacht leicht an Terrain eingebüsst ...

