Die LVMH-Aktie setzt ihre Erholungsrally am Freitag fort und notiert auf einem neuen Tageshoch. Seit ihrem Monatstief hat der Kurs um nahezu 18 Prozent zugelegt. Rückewind verleiht neben der starken Entwicklung in China auch eine neue Hammer-Nachricht vom späten Donnerstag. LVMH hat Anteile am italienischen Modeunternehmen Moncler erworben. Konkret wird der Luxus-Riese zehn Prozent an Double R ...

Den vollständigen Artikel lesen ...