SAN RAMON, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement, hat heute die Übernahme von JUXT bekannt gegeben. JUXT ist ein in Großbritannien ansässiger Anbieter von Software-Engineering-Dienstleistungen mit Spezialisierung auf datenintensive Informationssysteme für Banken und andere Finanzinstitute. Sein Schwerpunkt liegt auf Risikoplattformen, strukturierten Anleihen, Aktienderivaten und Finanzberichterstellung. Mit dieser Akquisition erweitert Grid Dynamics sein Know-how und seine Fähigkeiten, um Unternehmenskunden in der Finanzdienstleistungsbranche besser betreuen zu können.

JUXT wurde 2013 gegründet und ist bekannt für seine komplexen End-to-End-Lösungen, die von Design und UX bis hin zu tief reichenden Funktionen und kontinuierlichen Managed Services reichen. Seine Spezialisierung auf geschäftskritische Plattformen und Produkte für führende Banken und Finanzinstitute macht das Unternehmen zu einer strategisch bedeutenden Ergänzung für Grid Dynamics - insbesondere vor dem Hintergrund der weltweit steigenden Nachfrage nach verlässlichen, skalierbaren und zukunftssicheren Datenlösungen.

" Die Übernahme von JUXT befähigt uns dazu, unser Wachstum zu beschleunigen, vor allem im Finanzdienstleistungssektor", erklärt Leonard Livschitz, CEO bei Grid Dynamics. " JUXT bringt eine große Bandbreite von Erfahrungen und betrieblichen Kenntnissen in der Entwicklung und Implementierung von datengestützten Infrastrukturen und Lösungen für führende Banken und Konzerne mit. Zu seinen Kernkompetenzen gehören der Handelslebenszyklus, Prime Brokerage und Risikomanagement. Das starke Führungsteam und die Fähigkeiten von JUXT passen perfekt zu unserem strategischen Ziel, unseren Kunden einen beispiellosen Wert und technische Exzellenz zu bieten. Zudem unterstützt diese Akquisition unsere Wachstumsstrategie GigaCube, da wir unser Angebot an Thought Leadership und Branchenexpertise für den Banken- und Finanzdienstleistungssektor erweitern.

" Wir begrüßen den Zusammenschluss mit Grid Dynamics", so Jon Pither, CEO bei JUXT. " Die globale Reichweite und technische Kompetenz von Grid Dynamics verbreitert unser Serviceangebot und versetzt uns in die Lage, unseren Kunden mehr Dienstleistungen und Standorte anzubieten."

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (NASDAQ: GDYN) ist ein führender Anbieter von Technologieberatung, Plattform- und Produktentwicklung, KI und Digital Engagement. Mit technischer Vision und unternehmerischem Gespür bewältigen wir die drängendsten technologischen Herausforderungen und unterstützen positive Geschäftsergebnisse für Unternehmen, die einen Transformationsprozess durchlaufen. Ein wesentliches Differenzierungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere achtjährige Erfahrung und Marktführerschaft im Bereich Unternehmens-KI, untermauert durch fundiertes Know-how und kontinuierliche Investitionen in Daten, Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud und DevOps und Customer Experience. Das 2006 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz im Silicon Valley und betreibt Niederlassungen in Nord- und Südamerika, Europa und Indien. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unwägbarkeiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie erkennbar, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" sowie ihrer jeweiligen negativen oder sonstiger Varianten oder ähnlicher Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Zitate und Aussagen über die Akquisition von JUXT und deren erwartete Vorteile, unsere Produktfähigkeiten und das zukünftige Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich des Kundenstamms, sowie über die GigaCube-Strategie.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb des Einflussbereichs von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören unter anderem Faktoren, die sich auf unsere Fähigkeit beziehen, die erwarteten Vorteile der JUXT-Übernahme zu realisieren, und Faktoren, die unsere Produktfähigkeiten, die Vorteile unserer Produkte und die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens einschränken.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass diese Aufzählung von Faktoren nicht erschöpfend ist. Grid Dynamics empfiehlt Lesern nachdrücklich, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung gelten. Grid Dynamics übernimmt keinerlei Verpflichtung, Aktualisierungen oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um veränderten Erwartungen oder neuen Ereignissen, Bedingungen oder Umständen Rechnung zu tragen, auf denen diese Aussagen beruhen. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risk Factors" des Quartalsberichts des Unternehmens auf Form 10-Q, der am 1. August 2024 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

