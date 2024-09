MADRID (dpa-AFX) - Die Inflation in Spanien hat sich stark abgeschwächt. Im September stiegen die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) im Jahresvergleich um 1,7 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid auf Basis einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang der Teuerung auf 1,9 Prozent gerechnet - nach 2,4 Prozent im August und 2,9 Prozent im Juli. Damit ist die Inflation im September zum vierten Mal zurückgegangen.

INE führte die Entwicklung vor allem auf den Rückgang der Kraftstoffpreise zurück. Zudem seien die Lebensmittel- und Strompreise im Jahresvergleich gesunken. Ferner hätten die Preise für Freizeit- und Kulturangebote stärker nachgegeben als noch vor einem Jahr.

Im Monatsvergleich ergab sich im September ein Preisrückgang um 0,1 Prozent nach einer Stagnation im August. Hier hatten Experten ein Plus von 0,1 Prozent erwartet./la/jkr/jha/