Zürich - Am 25. September 2024 übergaben Confare Geschäftsführerin Barbara Klinka-Ghezzo, Confare Geschäftsführer Michael Ghezzo sowie Jan Leitermann, Leiter der Jury und Head of Technology Consulting Switzerland bei EY in der Schweiz die Preise. Daniel Fiechter, CIO bei STOBAG, ist zum besten IT-Manager des Jahres 2024 ernannt worden. «Die Herausforderungen der Zukunft werden ohne digitale Technologien nicht gemeistert werden können, und Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...