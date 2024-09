DJ MÄRKTE EUROPA/Gut behauptet - DAX mit nächstem Rekordhoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die europäischen Aktienmärkte sind nach der Kursrally der vergangenen Tage am Freitag mit kleinen Aufschlägen in den Handel gestartet. Für den DAX geht es um 0,1 Prozent auf 19.264 Punkte nach oben. Mit 19.287 im Tageshoch hat er ein neuerliches Rekordhochs erreicht. Auch der Euro-Stoxx-50 verbessert sich minimal auf 5.035 Zähler.

Für Kauflaune sorgen weiter die jüngsten Stimuli für die maue Konjunktur im wichtigen globalen Nachfragerland China; dort wird unter anderem mit niedrigen Zinsen und Liquidität versucht, der Konjunkturschwäche entgegenzuwirken. Getreu dem Motto "die Geldflut hebt alle Assets", geht es daher an den Märkten nach oben, insbesondere in Schanghai und Hongkong. Dort haben die Indizes innerhalb einer Woche um rund 12 Prozent zugelegt.

Neben China sorgt weiter Zinssenkungsfantasie für Zuversicht an den Aktienmärkten. Und hier kommen günstige Signale aus Frankreich und Spanien. Dort sind vorläufige Preissteigerungsdaten im September niedriger ausgefallen als erwartet. Das spielt der EZB in die Karten, die im Oktober erneut die Zinsen senken könnte.

Für die US-Notenbank steht zum Wochenschluss mit dem PCE-Deflator, dem Index der persönlichen Konsumausgaben, ein wichtiges Datum auf dem Kalender. In der Kernrate wird auf Jahressicht ein Anstieg um 2,7 Prozent erwartet, nachdem es im Vormonat 2,6 Prozent waren. Sollten die Preise stärker als erwartet gestiegen sein, könnte das die Markterwartungen weiterer Zinssenkungen dämpfen.

Commerzbank weiter im Rampenlicht - Healthineers weiter gesucht

Für die Commerzbank-Aktie geht es um weitere 1,2 Prozent nach oben, nachdem sie am Vortag um fast 7 Prozent gestiegen war. Im Tagesverlauf findet das erste Treffen der Commerzbank-Spitze mit Unicredit (-1,2%) statt, nach dem Commerzbank-Anteilsverkauf des Bundes, bei dem die Italiener überraschend zugegriffen und damit für Übernahmespekulation gesorgt hatten.

BASF, die am Vortag nach enttäuschenden Aussagen zur Dividendenpolitik die breite Rally nicht mitgemacht hatten, stiegen nun um 3,7 Prozent und rangieren hinter Siemens Healthineers (+4,0%) auf dem zweiten Platz im DAX. Siemens Healthineers sind laut Marktbeobachtern weiter gesucht, weil das Unternehmen stark von der Entwicklung in China abhängt, wo es mit den neuen Stimuli nun Hoffnungen auf Besserung gibt.

Moncler machen einen Satz um 8 Prozent mit der Nachricht, dass LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton in das Designer-Label investiert. LVMH hat eine 10-prozentige Beteiligung an Double R erworben, einem von Moncler-Chairman und CEO Remo Ruffini kontrollierten Investmentvehikel. Die Vereinbarung sieht vor, dass LVMH seine Beteiligung an Double R auf bis zu 22 Prozent aufstockt. Mit den Mitteln aus dieser Aufstockung will Double R seinen Anteil an Moncler erhöhen. LVMH verteuern sich um 2,4 Prozent.

Neue Warnungen aus dem Automobilsektor kommen von Hella (-2,7%) und Forvia (+3,3%). Sie belegen einmal mehr, dass es in der Branche nicht rund läuft. Der Automobilzulieferer Hella, der unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agiert, senkte seine Prognose für das Gesamtjahr, und das, nachdem er im Juli bereits vorsichtiger geworden war. Nach Hella am Donnerstagabend kappte am Morgen auch Forvia seine Prognosen. Der Stoxx-Subindex der Autoaktien steigt dessen ungeachtet um 1,8 Prozent und ist damit aktuell der Tagessieger.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 5.034,92 +0,0% 2,33 +11,4% Stoxx-50 4.478,89 -0,2% -8,58 +9,4% DAX 19.263,65 +0,1% 25,29 +15,0% MDAX 26.976,69 +0,7% 179,66 -0,6% TecDAX 3.403,66 +1,2% 40,23 +2,0% SDAX 14.145,75 +0,6% 87,44 +1,3% FTSE 8.301,41 +0,2% 16,50 +7,1% CAC 7.752,80 +0,1% 10,71 +2,8% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,11 -0,07 -0,46 US-Zehnjahresrendite 3,77 -0,03 -0,11 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:22 Do, 17:10 % YTD EUR/USD 1,1134 -0,4% 1,1163 1,1168 +0,8% EUR/JPY 159,48 -1,5% 163,17 161,83 +2,5% EUR/CHF 0,9418 -0,4% 0,9475 0,9462 +1,5% EUR/GBP 0,8330 -0,0% 0,8343 0,8334 -4,0% USD/JPY 143,19 -1,1% 146,21 144,95 +1,6% GBP/USD 1,3367 -0,3% 1,3381 1,3399 +5,1% USD/CNH (Offshore) 6,9949 +0,3% 7,0006 6,9841 -1,8% Bitcoin BTC/USD 65.438,65 +0,5% 65.486,90 64.614,00 +50,3% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 67,64 67,67 -0,0% -0,03 -4,3% Brent/ICE 71,46 71,60 -0,2% -0,14 -5,1% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 37,19 37,59 -1,1% -0,40 +13,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.665,67 2.672,44 -0,3% -6,77 +29,3% Silber (Spot) 31,79 32,02 -0,7% -0,23 +33,7% Platin (Spot) 1.004,05 1.012,10 -0,8% -8,05 +1,2% Kupfer-Future 4,59 4,58 +0,1% +0,01 +16,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

