Tel Aviv - Der deutsche Schauspieler Oliver Masucci dreht momentan in Tel Aviv eine Serie über den israelischen Geheimdienst. In der Produktion mit dem Titel "The German" spielt er einen jüdisch-deutschen Agenten des Mossad, berichtet der "Spiegel". Trotz der Eskalation in Nahost soll der Drehplan weitgehend eingehalten werden.



"Ich liebe Israel, ich habe mich schon früh mit seiner Geschichte beschäftigt", sagte Masucci dem Nachrichtenmagazin. "Aber der Auslöser, die Rolle anzunehmen, war, dass sie mich gefragt haben, ob ich eine ganze Serie auf Hebräisch spielen könne. Geht nicht, habe ich mir damals gesagt. Jetzt mach ich es trotzdem", sagte der Schauspieler. "Es geht um Überwindung."



Am 30. September soll zudem die Serie "Herrhausen" mit Masucci in der Titelrolle in der ARD starten. Es geht darin um den ehemaligen Deutsche-Bank-Chef Alfred Herrhausen, der 1989 bei einem Bombenanschlag umkam, den die RAF für sich reklamierte. Vor seinem Tod setzte sich Herrhausen dafür ein, die Länder des globalen Südens zu entschulden und sie marktfähig zu machen. "Alfred Herrhausen wollte einen Kapitalismus mit humanistischem Antlitz", so Masucci.

