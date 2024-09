WASHINGTON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die von einer Staatengruppe erhobene Forderung nach einer dreiwöchigen Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon ist nach Darstellung der US-Regierung mit Israel abgestimmt worden. Die Erklärung sei "nicht einfach im luftleeren Raum verfasst" worden, sagte der Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses, John Kirby, "sondern auch mit Israel selbst".

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte bei seiner Ankunft in New York, wo er am Nachmittag bei der Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Rede halten sollte, hingegen, sein Land werde die Hisbollah so lange angreifen, bis die von der Nordgrenze evakuierten Israelis sicher nach Hause zurückkehren könnten.

Im Zusammenhang mit der US-Initiative ließ er mitteilen, es gebe viele "Falschmeldungen". Die USA hätten Israel nur die Absicht mitgeteilt, gemeinsam mit anderen einen Vorschlag für einen Waffenstillstand vorzulegen, wie das Presseamt der Regierung in Jerusalem weiter mitteilte.

Israel teile die Ziele der von den USA geführten Initiative, den Menschen an seiner Nordgrenze eine sichere Rückkehr in ihre Häuser zu ermöglichen. Eine Waffenruhe erwähnte Netanjahu nicht. Sein Büro hatte schon zuvor dementiert, Netanjahu habe grünes Licht für eine Waffenruhe mit der Hisbollah gegeben./trö/DP/nas