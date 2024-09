EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalmarkttag

Vossloh präsentiert wegweisende Lösungen für die Schieneninfrastruktur der Zukunft auf der Leitmesse InnoTrans 2024



Wichtige Produkt- und Service-Innovationen gepaart mit vielfältigen digitalen Lösungen unterstreichen die technologische Spitzenposition des Unternehmens

Nachhaltige Materialien und Herstellungsprozesse, vollständig recycelbare Produkte und maßgebliche Fortschritte in Sachen Kreislaufwirtschaft begeistern das Fachpublikum

Innovationskraft, Kundenfokus und Lösungsorientierung als zentrale Grundpfeiler für stetiges, profitables Wachstum des Vossloh Konzerns

Werdohl/Berlin, 27. September 2024. Im Rahmen der Erreichung ehrgeiziger Klimaschutzziele kommt nachhaltiger Mobilität entscheidende Bedeutung zu. Dies auch und insbesondere angesichts eines stetig steigenden Bedarfs an Transportkapazitäten für Güter und Menschen. Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und Globalisierung tragen maßgeblich zu dieser Entwicklung bei. Eine Verlagerung von Verkehr hin zur Schiene, als umweltfreundlichstem aller Massenverkehrsträger, ist anerkanntermaßen alternativlos.

Mit seinem breiten Angebot an Produkten, Dienstleistungen und Lösungen rund um den Fahrweg Schiene stellt sich Vossloh den damit verbundenen Herausforderungen und adressiert punktgenau das zentrale Bedürfnis seiner Kunden nach höherer Effizienz, Sicherheit und Verfügbarkeit von deren Streckennetzen. All dies sind entscheidende Faktoren, wenn es darum geht, den Verkehrsträger Schiene attraktiv und zukunftssicher zu machen. Das internationale Publikum der weltweit wichtigsten Messe der Bahnindustrie InnoTrans zeigte sich ebenso begeistert von den umfangreichen Innovationen des sauerländischen Weltmarktführers wie von deren beeindruckender Präsentation.

Unter dem Motto "Shaping the Future of Rail Infrastructure" stellte Vossloh Schienenbefestigungssysteme mit um bis zu 65 % reduziertem CO 2 -Fußabdruck ebenso vor wie seine vollständig recyclebare Verbundstoffschwelle EPS, die jüngst in Serienfertigung gegangen war. Die Erweiterung des Produktportfolios um umweltfreundliche Schwellenbesohlungen sorgte zusätzlich für große Aufmerksamkeit. Unter einer gläsernen Brücke konnte das internationale Fachpublikum das weltweit erste Weichenherz aus recyceltem Manganstahl bestaunen und ein breites Portfolio an digitalen Lösungen rund um die Plattform Vossloh connect sorgte für zusätzliche Begeisterung bei Kunden und Partnern. Eine aufwändige 360-Grad-Simulation zum Thema Mobilität der Zukunft rundete den Messeauftritt auf gelungene Art und Weise ab.

"In einer Zeit, in der die Anforderungen an die Schieneninfrastruktur kontinuierlich steigen, setzen wir bei Vossloh mit unseren innovativen Lösungen Maßstäbe. Wir unterstützen Netzbetreiber bei der Bewältigung der enormen Herausforderungen, die mit einem steigenden Verkehrsaufkommen auf der Schiene verbunden sind und tragen so maßgeblich dazu bei, nachhaltige schienengebundene Mobilität im großen Maßstab möglich zu machen", erläutert Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG, und ergänzt: "Unsere umfangreiche Angebotspalette und unsere weltweite Expertise ermöglichen es uns, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den spezifischen Bedürfnissen der Bahnbetreiber gerecht werden. So tragen wir tagtäglich dazu bei, die Lebensgrundlage für nachfolgende Generationen zu erhalten und die Welt ein kleines bisschen besser zu machen."

Einen kompakten Überblick über die präsentierten Produkte, Services und Technologien gibt die Website www.vossloh-innotrans.com nebst filmischer Impressionen. Weiterführende Informationen über die smarten Lösungen aus allen Geschäftsbereichen sind über Vossloh Topic Lounge abrufbar.

Capital Market Day

Am letzten Tag der InnoTrans veranstaltet Vossloh traditionell einen Capital Market Day, in dessen Rahmen sich Investoren, Analysten und Vertreter von Banken unter anderem einen Überblick über die Leistungsfähigkeit von Vossloh verschaffen können. Im Rahmen dieser Veranstaltung präsentierte der Vorstand des Unternehmens heute die beeindruckenden Fortschritte der letzten Jahre. So wurden etwa die 2020, im Rahmen der erstmaligen Vorstellung der damals tiefgreifend überarbeiteten Konzernstrategie, kommunizierten Erwartungen hinsichtlich Umsatz- und EBIT-Wachstum deutlich übertroffen. Und dies trotz enormer Herausforderungen beispielsweise durch die Corona Pandemie und einschneidende geopolitische Krisen wie etwa den russischen Angriff auf die Ukraine. In allen Geschäftsbereichen wurden seitdem erhebliche operative und finanzielle Verbesserungen erzielt, und das Unternehmen hat sich mit Blick auf die Erwartungen für das aktuelle Geschäftsjahr 2024 dem Ziel einer zweistelligen EBIT-Marge in allen Geschäftsbereichen deutlich angenähert. Weiteres zentrales Thema der Veranstaltung war die kürzlich kommunizierte Unterzeichnung eines Vertrages zum Erwerb eines der führenden Betonschwellenhersteller in Europa, der französischen Sateba Gruppe. Diese strategisch bedeutende Transaktion stieß bei den Kapitalmarktteilnehmern auf überaus positive Resonanz.

Zum Abschluss des Capital Market Day konkretisierte der Vorstand seine Erwartung betreffend die langfristige finanzielle Entwicklung des Unternehmens. Einschlägige Studien prognostizieren aktuell ein Marktwachstum zwischen 1,7 % (inflationsbereinigt) und 4,0 %. Vossloh strebt ein jährliches Umsatzwachstum von über 5 % an und geht demensprechend davon aus, seine Marktanteile kontinuierlich ausbauen zu können. Auf dieser Basis und unter Berücksichtigung des Vollzugs der laufenden Sateba Transaktion im Frühjahr 2025 erreicht Vossloh bis spätestens 2030 ein Umsatzvolumen von über 2 Mrd.€. Weitere Akquisitionen in einem konsolidierenden Marktumfeld können das angestrebte Wachstum zusätzlich beschleunigen. Darüber hinaus soll die EBIT-Marge im Gesamtkonzern bis 2030 bei mindestens 10 % liegen, was jährliche EBIT-Beiträge von über 200 Mio.€ zur Folge hätte.

"Unsere finanziellen Ambitionen sind klar und ehrgeizig", betont Dr. Thomas Triska, Finanzvorstand der Vossloh AG. "Mit dem Fokus auf nachhaltiges, organisches Wachstum und weitere Akquisitionen setzen wir alles daran, unsere starke Marktpositionierung weiter auszubauen und nachhaltige Mobilität aktiv voranzutreiben."

Die im Rahmen des Capital Market Day gezeigte Präsentation steht ab sofort auf der Webseite unter Capital Market Day | Vossloh AG zum Download zur Verfügung.

Kontaktdaten für die Medien:

Andreas Friedemann

Telefon: +49 (0) 2392 52-608

E-Mail: Presse@vossloh.com

Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

Telefon: +49 (0) 2392 52-609

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com

Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit rund 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren.

Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 75 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern.

Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Vossloh mit etwa 4.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.214,3 Mio.€.

