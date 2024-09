Erfurt (ots) -Sein großer Moment rückt immer näher: Mit "Save The Best For Us" tritt Bjarne (11) beim Junior ESC 2024 in Madrid an. Der 22. Junior Eurovision Song Contest findet unter dem Motto 'Let's Bloom' am Samstag, den 16. November, statt und wird live um 18:00 Uhr bei KiKA und auf kika.de übertragen. Bjarnes Song ist ab Freitag, 27. September, auf kika.de, eurovision.de und allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar - zeitgleich erscheint das dazugehörige Musikvideo."Ich freue mich total. Die Vorstellung, dass jetzt jeder meinen Song überall hören kann, ist ziemlich aufregend", sagt Bjarne. Der Elfjährige konnte bereits im Juli im Vorentscheid sowohl die Fachjury als auch das Publikum beim Online-Voting von sich und seinem Song überzeugen.Produziert wurde der Song von Kai Oliver Krug, der bereits für Bands wie Orange Blue, Capital Bra, No Angels und Ben Zucker gearbeitet hat. "Am Anfang stand die Idee eines Songs über unsere Verantwortung gegenüber Bjarnes Generation. Über den Wunsch dieser jungen Generation, in einer Welt aufzuwachsen, die trotz aller Probleme lebenswert ist, voller Schönheit und Wunder. Bjarne hat mit Überzeugung und Begeisterung seine Ideen für Text und Musik eingebracht - und den Song mit einer großartigen Gesangsperformance zu seinem eigenen gemacht". Neben Kai Oliver Krug haben Ignacio 'Iggy' Uiarte und Thomas Meilstrup an Komposition und Text mitgewirkt.Am 1. Oktober gibt's bei "KiKA LIVE" (KiKA) um 20:00 Uhr die Möglichkeit, Bjarne privat zu sehen. Er erzählt von seinen Hobbys neben der Musik und gewährt dem Publikum einen Einblick in sein Zuhause.KiKA überträgt den Junior ESC am Samstag, 16. November, ab 18:00 Uhr live im TV und auf kika.de. Für den Beitrag von Bjarne kann online auch aus Deutschland auf unter jesc.tv abgestimmt werden.Ausrichter des Junior ESC ist der öffentlich-rechtliche Sender Radiotelevisión Española (RTVE) in Zusammenarbeit mit der Europäischen Rundfunkunion (EBU). Der NDR ist federführend mit KiKA für die deutsche Beteiligung verantwortlich.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5874531