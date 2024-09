HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Schaeffler hat im Zuge der bevorstehenden Fusion mit dem Elektroantriebsspezialisten Vitesco seinen Vorstand neu aufgestellt. Christophe Hannequin (48) wird spätestens am 1. Oktober 2025 die Tätigkeit des Finanzvorstandes übernehmen, wie Schaeffler am Freitag mitteilte. Sein Vorgänger in der Funktion, Claus Bauer, werde seinen Vertrag bis zum Laufzeitende am 31. August 2025 erfüllen.

Hannequin ist den Angaben zufolge seit 2022 Group Chief Financial Officer bei der JCB Group in Großbritannien. Zwischen den Jahren 2008 bis 2022 hatte er verschiedene Führungspositionen vorwiegend im Finanzbereich bei Michelin in den USA, Kanada und Frankreich inne./stk/jha/