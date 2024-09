Die Zinsen sinken, die Stimmung steigt, die Flut hebt nicht alle, aber viele Boote. Auch TUI. Die Aktie des Touristikunternehmens legt am Freitag ein Prozent zu und klettert erstmals seit Juli über die Marke von sieben Euro. Bleiben die Bullen am Drücker? Wie weit kann es gehen? So können Trader jetzt bei TUI handeln.

