FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PROPEL HOLDINGS INC. 8KO CA74349D1069
AB/FROM ONWARDS 27.09.2024 15:03 CET
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PROPEL HOLDINGS INC. 8KO CA74349D1069
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