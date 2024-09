DJ Brantner und Banaszak kandidieren für den Bundesvorsitz der Grünen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen-Politikerin Franziska Brantner und ihr Parteikollege Felix Banaszak haben ihre Kandidatur für den Vorsitz ihrer Partei angekündigt. Sie wollen Nachfolger von Ricarda Lang und Omid Nouripour werden, die diese Woche überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben hatten.

Brantner ist Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium und gilt als enge Vertraute von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Sie ist direkt gewählte Bundestagsabgeordnete für Heidelberg/Bergstraße.

"Ich bewerbe mich als eure Bundesvorsitzende", erklärte sie auf dem Social Media Kanal Instagram.

Banaszak erklärte seine Kandidatur auf dem Kurznachrichtenportal X (ehemals Twitter). "Manchmal muss man all in gehen. Heute ist so ein Moment. Ja, ich kandidiere für den Bundesvorsitz von Bündnis90/Die Grünen", schrieb er. Banaszak ist Bundestagsabgeordneter für Duisburg und Sprecher der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen.

Die neuen Parteivorsitzenden sollen auf der Bundesdelegiertenkonferenz der Grünen gewählt werden, der vom 15. bis 17. November in Wiesbaden stattfindet.

Die Grünen hatten bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr und bei der Europawahl hohe Stimmenverluste eingefahren.

