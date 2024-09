NEW YORK (dpa-AFX) - Die israelische Armee wird ihre Aktionen gegen die libanesische Hisbollah-Miliz nach den Worten des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu ungeachtet der von den USA, Deutschland und anderen Ländern geforderten Waffenpause fortsetzen. "Wir werden die Hisbollah weiter unter Druck setzen, bis alle unsere Ziele erreicht sind", betonte Netanjahu vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York. An das libanesische Volk gewandt sagte Netanjahu: "Wir befinden uns nicht im Krieg mit euch. Wir befinden uns im Krieg mit der Hisbollah, die euer Land gekapert hat und droht, unseres zu zerstören."

Solange die Hisbollah den Weg des Krieges wähle, habe "Israel keine andere Wahl", sagte Netanjahu. Er fügte hinzu, Israel habe "jedes Recht, diese Bedrohung zu beseitigen und unsere Bürger sicher in ihre Heimat zurückzubringen, und genau das tun wir"./bk/DP/men