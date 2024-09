BERLIN (dpa-AFX) - Der Ukraine-Gipfel mit US-Präsident Joe Biden am 12. Oktober findet auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz statt. Das gab Regierungssprecher Steffen Hebestreit in Berlin bekannt. An dem Treffen sollen etwa 50 Nato-Mitgliedstaaten und weitere Verbündete der Ukraine teilnehmen, teilweise auf Ebene der Staats- und Regierungschefs.

Solche Treffen hat es seit der russischen Invasion in der Ukraine immer wieder in Ramstein gegeben, aber bisher nur auf Ebene der Verteidigungsminister. Es geht dabei darum, die militärische Hilfe der Ukraine unter den Verbündeten abzustimmen.

Biden wird vorher vom 10. bis 12. Oktober in Berlin sein und dort Bundeskanzler Olaf Scholz und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier treffen. Es ist der erste bilaterale Besuch Bidens in Deutschland in seiner knapp vierjährigen Amtszeit. Im Januar wird er sein Amt abgeben. Hebestreit sagte, der Besuch werde die enge Verbundenheit der beiden Länder und die enge Abstimmung zu internationalen Themen zum Ausdruck bringen./mfi/DP/nas