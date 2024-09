DJ XETRA-SCHLUSS/DAX verabschiedet sich mit neuen Rekordhochs ins Wochenende

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt war auch am Freitag in Rekordstimmung. Der DAX gewann 1,2 Prozent auf 19.474, bei 19.492 Punkten wurde ein neues Allzeithoch erreicht. Für Kauflaune sorgten weiter die jüngsten Stimuli für die maue Konjunktur im wichtigen globalen Nachfragerland China; dort wird unter anderem mit niedrigen Zinsen und Liquidität versucht, der Konjunkturschwäche entgegenzuwirken. Die Stimmung wurde aber auch gestützt durch günstige Preisdaten aus Spanien und Frankreich. Auch der vielbeachtete PCE-Preisindex in den USA passte in die Stimmungslage. Dieser ist im August um 0,1 Prozent in der Kernlesung gestiegen, die Prognose lag aber bei 0,2 Prozent.

BASF erholen sich von Vortagesverlusten

BASF, die unter anderem am Vortag nach enttäuschenden Aussagen zur Dividendenpolitik die breite Rally nicht mitgemacht hatten, stiegen um 6,6 Prozent und rangierten mit Siemens Healthineers (+5,1%), Infineon (+6,7%) und Brenntag (+6,9%) auf den obersten Plätzen im DAX. Siemens Healthineers waren laut Marktbeobachtern weiter gesucht, weil das Unternehmen stark von der Entwicklung in China abhänge, wo es mit den neuen Stimuli nun Hoffnungen auf Besserung gebe.

Für die Commerzbank-Aktie ging es um 0,8 Prozent nach oben, nachdem sie am Vortag um fast 7 Prozent gestiegen war. Am Freitag fand das erste Treffen der Commerzbank-Spitze mit Unicredit (+0,7%) statt. Beim jüngsten Commerzbank-Anteilsverkauf des Bundes hatten die Italiener überraschend zugegriffen und damit für Übernahmespekulation gesorgt.

Eine im Handelsblatt diskutierte Zerschlagung von Thyssenkrupp ist aus Sicht der Analysten der DZ Bank ein durchaus mögliches Szenario. Dies widerspreche zwar der ursprünglichen Ausrichtung der Stiftungssatzung, aber die Zeiten und Umstände hätten sich deutlich geändert. Thyssenkrupp gewannen 3,4 Prozent.

Warnungen aus dem Automobilsektor gehen weiter

Neue Warnungen aus dem Automobilsektor kamen von Hella und Forvia. Sie belegen einmal mehr, dass es in der Branche nicht rund läuft. Der Automobilzulieferer Hella, der unter der Dachmarke Forvia mit dem französischen Partner Faurecia agiert, senkte seine Prognose für das Gesamtjahr, und das, nachdem er im Juli bereits vorsichtiger geworden war. Hella gingen unverändert aus dem Handel.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 19.473,63 +1,2% +16,29% DAX-Future 19.654,00 +1,4% +12,05% XDAX 19.486,42 +1,1% +16,21% MDAX 27.218,14 +1,6% +0,30% TecDAX 3.441,19 +2,3% +3,11% SDAX 14.210,56 +1,1% +1,79% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 134,83 +29 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 33 6 1 4.367,2 80,3 80,8 MDAX 37 10 3 563,6 32,7 34,6 TecDAX 22 7 1 1.035,0 23,9 21,3 SDAX 51 18 1 130,4 9,8 11,9 ===

