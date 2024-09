Beirut - Die israelischen Streitkräfte (IDF) haben Angaben zufolge das Hauptquartier der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut angegriffen. "Die IDF führten einen präzisen Angriff auf das Hauptquartier der Terrororganisation Hisbollah durch, das sich unter Wohngebäuden im Herzen von Dahieh in Beirut befindet", schrieb die Armee am Freitag auf der Plattform X. US-Medien berichten von mehreren größeren Explosionen.



Der Sprecher der Streitkräfte, Daniel Hagari, warf der Hisbollah in einem Video vor, das Hauptquartier "absichtlich unter Wohngebäuden im Herzen von Beirut errichtet" zu haben. Sie verwende die Strategie, Menschen als Schutzschilde einzusetzen.



Zuvor hatte Israels Premierminister, Benjamin Netanjahu, bei der UN-Generalversammlung das Vorgehen im Libanon verteidigt. Israel habe "keine andere Wahl", als gegen die Hisbollah zurückzuschlagen, solange die Gruppe Israel von ihrer Basis im Libanon aus bedrohe. In Bezug auf die Kampfhandlungen in Gaza sagte er, Israel gewinne. Man habe mehr als die Hälfte der 40.000 Kämpfer der Hamas getötet oder gefangen genommen, 90 Prozent des Raketenarsenals der Hamas zerstört und "Schlüsselsegmente" des Tunnelnetzes beseitigt.

© 2024 dts Nachrichtenagentur