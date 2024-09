Die bahnbrechende Technologie von IonQ hat Quanten zu einem bedeutenden globalen Geschäft gemacht

Das Unternehmen erwartet, seinen Umsatz im dritten Jahr in Folge fast zu verdoppeln

Der Vertrag beschleunigt die Expansion von IonQ in den 15-Milliarden-Dollar-Markt für Quanten-Netzwerke*

IonQ (NYSE: IONQ), ein führendes Unternehmen in der Quantencomputerbranche, gab heute bekannt, dass es einen Vertrag über 54,5 Millionen US-Dollar mit dem United States Air Force Research Lab (AFRL) unterzeichnet hat. Da noch ein Quartal des Geschäftsjahres verbleibt, hat IonQ seit Jahresbeginn Aufträge in Höhe von 72,8 Millionen US-Dollar bekannt gegeben und bekräftigt, dass es zuversichtlich ist, seine Auftragserwartung von 75 bis 95 Millionen US-Dollar für das Jahr zu erreichen oder zu übertreffen.

Regierungen, Unternehmen und Hochschulen investieren in Quantencomputer, um komplexe, milliardenschwere Probleme in Bereichen wie Gesundheitswesen, Finanzen und Chemie zu lösen. IonQ ist sowohl im Bereich Quantencomputer als auch im Bereich Netzwerke Vorreiter und hat seit seinem Börsengang 2021 seinen Umsatz jedes Jahr fast verdoppelt, da das Unternehmen seinen Kunden dabei geholfen hat, ihre Bedürfnisse zu erfüllen.

Durch die Umsetzung seiner ausgereiften und kommerziell ausgerichteten Technologie-Roadmap hat sich IonQ zu einem der Spitzenreiter im heutigen Quantencomputing-Wettlauf entwickelt. Das Unternehmen hat erfahrene Fachleute von weltweit führenden Technologieunternehmen wie Microsoft, Amazon, IBM, Oracle, Nvidia, Google und HPE eingestellt, um mit den größten Organisationen der Welt zusammenzuarbeiten und zur Wertschöpfung beizutragen. IonQ verzeichnet nun im dritten Jahr in Folge beträchtliche kommerzielle Einnahmen und hat jährliche Wachstumsraten von fast 100 beim Umsatz (Buchungen) und fast 225 beim ausgewiesenen Umsatz erzielt.

"Wir freuen uns sehr, an einem wichtigen Wendepunkt für das Unternehmen und die Branche zu stehen. Kein anderes börsennotiertes Unternehmen, das sich ausschließlich auf Quantencomputer spezialisiert hat, hat seit seinem Börsengang den Umsatz jedes Jahr fast verdoppelt und die Marke von 100 Millionen US-Dollar an Buchungen so schnell erreicht", sagte Peter Chapman, Präsident und CEO von IonQ.

Der Schwerpunkt der AFRL-Partnerschaft liegt auf der Konzeption, Entwicklung und Bereitstellung von Technologie und Hardware, die die Skalierung, Vernetzung und Einsatzfähigkeit von Quantensystemen ermöglicht. Das Projekt wird dazu beitragen, die Kompatibilität von Quantennetzwerken mit der bestehenden Telekommunikationsinfrastruktur, die Interoperabilität mit verschiedenen Quantensystemen und -geräten sowie die Einsatzfähigkeit von Systemen, die für verschiedene Umgebungen geeignet sind, voranzutreiben. Der Vertrag wird über einen Zeitraum von vier Jahren erfüllt.

"Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit IonQ fortzusetzen", sagte Michael Hayduk, stellvertretender Direktor des Air Force Research Laboratory, Information Directorate. "Durch die Zusammenarbeit mit Industriepartnern können wir die Bemühungen des Verteidigungsministeriums, Quantennetzwerke in zukünftige Operationen zu integrieren, erheblich vorantreiben und so unsere nationale Verteidigung stärken."

"Ich bin stolz darauf, die führende Stimme im Kongress zu sein, um die Partnerschaft zwischen IonQ und dem Rome Air Force Research Lab zu stärken, was unsere Einrichtung AFRL-Rome, New York, als Gravitationszentrum für die Quantencomputerforschung innerhalb des Verteidigungsministeriums stärkt. Diese Zusammenarbeit bringt neue Arbeitsplätze im Bereich Quantencomputer nach Rome, und die dort geleistete Arbeit wird sicherstellen, dass die USA weiterhin weltweit führend im Verteidigungsbereich bleiben", sagte die Kongressabgeordnete Elise Stafanik.

Dieser AFRL-Vertrag baut auf der Dynamik auf, die IonQ im letzten Jahr im Bereich Quanten-Networking vorangetrieben hat. IonQ gab letzten Monat bekannt, dass es vom Applied Research Laboratory for Intelligence and Security (ARLIS) für einen Quanten-Networking-Vertrag ausgewählt wurde, um ein einzigartiges, vernetztes System für blindes Quantencomputing zu entwickeln.

IonQ verzeichnet nicht nur bei Regierungsbehörden, sondern auch bei globalen Unternehmenskunden und führenden akademischen Einrichtungen eine positive Entwicklung und Wachstum. Im vergangenen Monat kündigte IonQ eine millionenschwere Erweiterung seines Vertrags mit Amazon Web Services (AWS) an, um seine erstklassigen Quantencomputer über Amazon Braket, den Quantencomputing-Service von AWS, anzubieten. Das Unternehmen gab außerdem einen 9-Millionen-Dollar-Deal mit der University of Maryland bekannt, um Zugang zu modernstem Quantencomputing zu ermöglichen. Der Ansatz von IonQ zielt auf Leistung und Skalierbarkeit ab und bietet gleichzeitig Quantenlösungen für Unternehmen. Die Partnerschaft des Unternehmens mit US-Regierungsbehörden und -ministerien ist ein Beleg für diesen Ansatz.

Über IonQ

IonQ, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Quantencomputing und liefert Hochleistungssysteme, um die weltweit anspruchsvollsten und komplexesten kommerziellen und wissenschaftlichen Anwendungsfälle zu bewältigen. IonQs Quantencomputer der neuesten Generation, IonQ Forte, ist das neueste einer Reihe wegweisender Systeme mit 36 algorithmischen Qubits. Die innovative Technologie und das schnelle Wachstum des Unternehmens wurden in der Next Big Things in Tech List 2023 von Fast Company und der Technology Fast 500 List 2023 von Deloitte anerkannt. IonQ ist bei allen führenden Cloud-Anbietern verfügbar und macht Quantencomputing zugänglicher und effektiver als je zuvor. Erfahren Sie mehr unter IonQ.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen von IonQ

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung. Einige der zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Wörtern wie "wird", "sollte", "erwartet", "erwartet", "prognostiziert", "prognostiziert", "Ausblick", "Anleitung" und "glaubt" identifiziert werden. Aussagen, die nicht historischer Natur sind, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zu diesen Aussagen gehören solche, die sich auf die Verdoppelung des Umsatzes von IonQ, die Expansion in den Markt für Quanten-Netzwerke, die prognostizierten Buchungen für 2024, die Verbesserung der Quanten-Netzwerke und der Einsatzfähigkeit der Systeme, die zukünftige Lieferung im Rahmen seines Vertrags, die Fähigkeit Dritter, die Angebote von IonQ zu implementieren, um ihre Quantencomputer- und Netzwerkfähigkeiten zu erhöhen, die Quantencomputerfähigkeiten und -pläne von IonQ, den Zugang zu den Quantencomputern von IonQ sowie die Skalierbarkeit, Unternehmensbereitschaft und Zuverlässigkeit der Quantencomputer und -netzwerke von IonQ beziehen. Angebote von IonQ zu implementieren, um ihre Quantencomputer- und Netzwerkfähigkeiten zu erhöhen, die Quantencomputerfähigkeiten und -pläne von IonQ, den Zugang zu den Quantencomputern von IonQ sowie die Skalierbarkeit, Unternehmensbereitschaft und Zuverlässigkeit der Quantencomputer- und Netzwerkangebote von IonQ. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Vorhersagen, Prognosen und andere Aussagen über zukünftige Ereignisse, die auf aktuellen Erwartungen und Annahmen basieren und daher Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Fähigkeit von IonQ, sein Geschäft zu skalieren und sein Wachstum zu steuern, um den Kunden- und Marktanforderungen gerecht zu werden; jegliche Störungen, Leistungsprobleme oder Defekte in seinen Quantencomputer- und Netzwerklösungen; jegliche Verlangsamung oder Einstellung des Wachstums auf den Märkten für Quantencomputer und Quantennetzwerke und der Nachfrage nach seinen Lösungen; Veränderungen in den wettbewerbsintensiven Branchen, in denen IonQ tätig ist, einschließlich der Entwicklung konkurrierender Technologien; Änderungen von Gesetzen und Vorschriften, die sich auf das Geschäft von IonQ auswirken; die Fähigkeit unserer Kunden, ausreichende Quantenressourcen für ihr Geschäft bereitzuhalten, nützliche Quantenalgorithmen zu implementieren und anderweitig die beabsichtigten Erfolge für ihre Projekte zu erzielen; und die Fähigkeit von IonQ, seine Geschäftspläne, Prognosen und andere Erwartungen umzusetzen, Partnerschaften und Möglichkeiten zu identifizieren und zu realisieren sowie neue und bestehende Kunden zu gewinnen. Sie sollten die vorstehenden Faktoren und die anderen Risiken und Unwägbarkeiten, die in den Einreichungen des Unternehmens offengelegt werden, sorgfältig abwägen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die im Abschnitt "Risikofaktoren" des jüngsten Quartalsberichts von IonQ auf Formular 10-Q und in anderen Dokumenten, die IonQ von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission einreicht, beschriebenen. In diesen Einreichungen werden andere wichtige Risiken und Unwägbarkeiten identifiziert und angesprochen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht werden. Die Leser werden davor gewarnt, sich unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und IonQ übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. IonQ gibt keine Zusicherung, dass es seine Erwartungen erfüllen wird.

