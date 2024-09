(shareribs.com) Frankfurt / New York 27.09.2024 - Technologiewerte konnten im deutschen Handel deutlich zulegen, während sich an der Wall Street ein gemischtes Bild zeigte. Aktien von Nvidia geben in New York nach. Der DAX stieg am Freitag um 1,2 Prozent auf 19.473 Punkte, gestützt von Brenntag, BASF und Infineon. Unter Druck standen die Titel von Siemens Energy, Heidelberg Materials und Porsche. ...

