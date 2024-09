Von wegen Krise: Laut aktuellen Zahlen des Center of Automotive Management sind die Zulassungen Batterie-elektrischer Autos in Europa im laufenden Jahr um 5,5 Prozent nur leicht gesunken - im Schnitt. Dabei gibt es aber große Unterschiede zwischen den Ländern, denn in den meisten hat sich der eMobility-Markt positiv entwickelt. Und die Aussichten für 2025 sind positiv! Konkret wurden in Europa zwischen Januar und August des laufenden Jahres 1.213.262 ...

