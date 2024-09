DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: NurExone mit innovativer Therapie für irreversible Nervenschäden

Frankfurt (pta/29.09.2024/10:30) - Der menschliche Körper reagiert unterschiedlich auf Verletzungen: Nach einem Schnitt in den Finger kann man zum Beispiel noch etwas spüren, weil die Nervenzellen nachwachsen. Im Gehirn und Rückenmark funktioniert dies jedoch nicht. Während die Regeneration durch verschiedene Zellen im peripheren System aktiv unterstützt wird, gibt es im zentralen Nervensystem verschiedene Moleküle, die die Regeneration aktiv hemmen. Nach einem schweren Unfall oder Schlaganfall beispielsweise sind die Schäden am Rückenmark oder Gehirn oft irreparabel. Auch beim Glaukom, einer weltweit verbreiteten Augenkrankheit, werden Axone im Sehnerv geschädigt, was zum Absterben aller Nervenzellen in der Netzhaut und zu Sehstörungen führt. Deshalb forschen innovative biopharmazeutische Unternehmen wie NurExone Biologic Inc (ISIN: CA67059R1091) intensiv an der Behandlung der scheinbar irreversiblen Nervenschäden, sowohl im Rückenmark als auch im Sehnerv.

Glaukom- und SCI-Markt: Milliardenwachstum prognostiziert

Der Bedarf an Behandlungen für Glaukom- und Rückenmarksverletzungen ist sehr hoch und wird Studien zufolge in den kommenden Jahren wahrscheinlich noch erheblich wachsen. Der Weltmarkt für Glaukomtherapien erreichte im Jahr 2022 ein Volumen von 6,4 Mrd. USD und soll bis 2032 auf 10,5 Mrd. USD anwachsen. Dies entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von rund 5,4 %¹. Auch der Weltmarkt für SCI (Spinal Cord Injury) soll bis 2030 mit einer CAGR von gut fünf Prozent wachsen und fast 11 Milliarden USD erreichen².

Exosomen-Therapie von NurExone: Hoffnung für Glaukom und Rückenmarksverletzungen

Zu den führenden Unternehmen auf dem globalen Markt für Glaukomtherapien gehören derzeit einige der weltweit größten Pharmaunternehmen, die sich auf die Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung dieser Augenkrankheit spezialisiert haben. Zu den wichtigsten Anbietern gehören Merck & Co. Inc. (ISIN: US58933Y1055) und die Novartis AG (ISIN: CH0012005267), deren Tochterunternehmen Alcon einen starken Schwerpunkt in der Augenheilkunde hat. Novartis verfügt über ein breites Portfolio an Medikamenten zur Senkung des Augeninnendrucks und bietet sowohl pharmazeutische als auch chirurgische Lösungen für Glaukompatienten an. Eine Therapie, die den Sehnerv regeneriert, gibt es jedoch noch nicht.

Der Einsatz von Exosomen zur Förderung der Regeneration des Sehnervs bietet jedoch neue Hoffnung für Betroffene und die Medizin. Eine präklinische Studie von NurExone unter der Leitung von Prof. Michael Belkin vom Goldschleger Eye Research Institute der Universität Tel Aviv hat bereits vielversprechende Ergebnisse gezeigt. Außerdem hat Dr. Belkin bereits ein von ihm gegründetes Unternehmen, Belkin Laser, an Alcon verkauft. Im Mittelpunkt der Studien steht ExoPTEN, das Vorzeigeprodukt von NurExone, das mithilfe von Exosomen eine siRNA-Sequenz in das zentrale Nervensystem einbringt, die das PTEN-Protein hemmt und so die Nervenregeneration fördert. Ziel dieser Forschung ist es, das Sehvermögen von Glaukompatienten wiederherzustellen und ihre Lebensqualität deutlich zu verbessern. Auch bei der Behandlung von Rückenmarksverletzungen hat ExoPTEN in präklinischen Studien bereits bemerkenswerte Erfolge erzielt: 75 Prozent der gelähmten Laborratten konnten nach einer kurzen intranasalen Behandlung mit ExoPTEN ihre Beweglichkeit wiedererlangen.

Damit adressiert NurExone Biologic Inc. mit ExoPTEN zwei wachstumsstarke Milliardenmärkte und könnte Patienten mit Glaukom oder Rückenmarksverletzungen eine neue therapeutische Perspektive bieten.

