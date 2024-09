DJ POLITIK-BLOG/CDU-Chef Merz fordert mehr Respekt für Besserverdienende

Die Übersicht in Kurzmeldungen zu Entwicklungen, Ergebnissen und Einschätzungen rund um die bundesdeutsche Politik:

CDU-Chef Merz fordert mehr Respekt für Besserverdienende

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) fordert mehr Respekt für finanziellen Erfolg ein. Im Interview mit der Bild am Sonntag sagte erz mit Blick auf die Wertschätzung gegenüber Erfolg: "Ich möchte ein bisschen unsere Mentalität ändern. Wirtschaftlicher Erfolg gehört dazu, den darf man auch - man muss nicht protzen - zeigen. Und dann kann man auch andere ermutigen und ermuntern und sagen: Macht es nach." Der CDU-Vorsitzende beklagte, dass die Deutschen nicht zur "emotionalen Mittellage" fähig seien: "Entweder sind wir himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt dazwischen gibt es selten was." Stolz zeigte sich Merz über seinen früheren Millionen-Verdienst in der freien Wirtschaft: "Ich freue mich darüber, es ist nichts vom Himmel gefallen, ich habe dafür gearbeitet. Und ich habe auch vielleicht mehr gearbeitet als acht Stunden am Tag. Ich habe es gerne gemacht, und ich habe auch Glück gehabt." Er bekannte, dass er nicht wegen des Geldes wieder in der Politik tätig sei: "Dann wäre ich nie wieder zurückgekehrt."

Kontakt zur Redaktion: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

September 29, 2024 05:16 ET (09:16 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.