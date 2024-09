Die Early Adopter alle bedient und die Normalverbraucher merklich zurückhaltender - damit die Elektromobilität nicht weiter an Fahrt verliert, braucht es bezahlbare Autos in den Volumensegmenten. Das hat jetzt auch Kia begriffen und will mit dem EV3 endlich Masse machen. EV6 und EV9 waren nur das Vorspiel: Nachdem Kia die Generation E bislang vor allem mit Platz und Prestige gelockt hat und einzig mit dem eher halbherzig umgerüsteten Niro in annähend ...

